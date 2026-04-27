От днес започва издаването и на 10-годишни международни паспорти

От днес, 27 април 2026 г., започва въвеждането на новите български лични документи с 10-годишен срок на валидност, съобщава МВР.
За лица до 18-годишна възраст паспортът ще е само с 5-годишен срок на валидност. Хората над 18-годишна възраст ще могат да избират между документи с 5 или 10-годишен срок на валидност.
Новите такси за български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси. Всички те - за обикновена, бърза и експресна услуга, могат да бъдат видени ТУК.
Експресните услуги за издаване на лична карта и/или паспорт могат да се заявяват в областните дирекции, но готовите документи се получават в гр. София на един от следните адреси:
- Дирекция „Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Лъвов мост, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №91, гише 13
- Дирекция „Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Младост, бул. „Александър Малинов“ №82, гише 13
- Столична дирекция на вътрешните работи: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №19, гише 17-18.