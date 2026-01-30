Димитър Главчев е съгласен да е служебен премиер

Държавният глава Илияна Йотова се срещна на „Дондуков" 2 с председателя на Сметната палата Димитър Главчев в последния кръг от разговори за избор на служебен премиер.

Главчев е съгласен да заеме поста, стана ясно от думите му след срещата. "Казах, че съм склонен да приема поста на служебен премиер. Не сме обсъждали състав на правителство. Никакви предварителни условия не ми е поставяла", каза той.

Йотова ще се види днес със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова в 12:00 и Силвия Къдрева в 13:00 ч.

Вчера Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова реши. Делчева отказа, като заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда Илияна Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) относно назначаването на служебно правителство. След срещата си с президента Йотова, подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер. Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха пред журналисти, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.