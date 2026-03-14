Десетки са измамени с крипто ферми и копачки

Мъж е измамил много хора с обещание, че ще им направи криптоферми. и копачки Това става ясно от официално съобщение на МВР.

До успешната реализация по разкриване и задържане на 25-годишен автор на измамна схема, причинила значителни имуществени щети на десетки хора, се стигнало след усилена работа по започнато досъдебно производство в отдел „Икономическа полиция“ на ОДМВР – Пловдив, твърдят от вътрешното министерство. При осъществените множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия е изяснено, че като собственик на търговско дружество мъжът е сключвал фиктивни договори за покупка на машини за генериране на криптовалута и предоставяне на хостинг услуги.

Рекламирайки в различни приложения в социалната мрежа, той набирал желаещи да увеличат доходите си чрез добив на биткойни, ползвайки т.нар. „крипто ферма“. Като свое задължение търговецът обявявал закупуването, свързването и поддръжката на компютърната система - „копачка“, както и покриване на разходите за електроенергия. Клиентът пък получавал цялата месечна печалба само срещу определена такса за услугата. Събраните на този етап от разследването доказателства сочат, че със своята комбинативност 25-годишният мъж е успял да подпише десетки неистински договори, по силата на които взел от потърпевшите суми между 5 и 10 хиляди евро. Впоследствие обаче започвал да отлага изпълнението на услугата, посочвайки различни причини – внезапна необходимост от ремонт на „копачката“ в чужбина, административни спънки от електроразпределителното дружество, слаба мощност и т.н. Оказало се също, че в някои случаи изобщо не е закупил обещаните устройства, а в друга – ги е препродал.

При спецакция вчера мъжът е арестуван, а в условията на неотложност са претърсени домът му и ползван терен, откъдето са иззети договори, платежни документи и множество други доказателства за незаконната дейност. След доклад на материалите в Районна прокуратура – Пловдив на мъжа е повдигнато обвинение и срокът му на задържане - удължен до 72 часа.