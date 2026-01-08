КФН лицензира първия български търговец на криптоактиви

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде първия лиценз в България за търговия с криптоактиви. Той е издаден на финансовата компания "Аларик Секюритис".

Съгласно новия Закон за пазарите на криптоактиви, приет през юли 2025 г., публичното предлагане, търговията и доставката на услуги с криптоактиви преминава от регистрационен на лицензионен режим съгласно Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA).

Определен е преходен период до 1 юли 2026 г., в който всички лица, които извършват тези дейности, трябва да бъдат лицензирани от КФН и първият лиценз вече е факт. "С този акт България се нареди сред държавите членки, които реално и ефективно прилагат новата европейска регулаторна рамка за криптоактивите MiCA, и създават предвидима и стабилна среда за развитие на финансовите иновации", подчерта председателят на Комисията за финансов надзор, Васил Големански.

Към момента над 50 български компании са заявили интерес и намерение да кандидатстват за лиценз. От тях 26 компании са се възползвали от предоставената от КФН възможност да проведат предварителни срещи с лицензионния екип. На срещите са обсъдени въпроси във връзка с приложимата нормативна уредба и на компаниите са дадени препоръки относно конкретния бизнес модел на съответното дружество.

Издаването на лиценза е резултат от продължителен, структуриран процес, обясняват от КФН. Извършва се задълбочена оценка на бизнес модела, управленската структура, управлението на рисковете, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, ИКТ устойчивостта на кандидата. Лицензирането по MiCA изисква прозрачност, доказуема готовност и налични ресурси и компетентност още към момента на кандидатстване, както и последователна ангажираност от страна на управленския екип на заявителя през целия процес, посочват от регулатора.

КФН напомня, че вписването в регистъра по Закона за пазарите на криптоактиви не представлява лиценз по MiCA, а дава право единствено на временно продължаване на дейността в рамките на преходния режим. След изтичането на този срок услуги за криптоактиви ще могат да предоставят само лицензирани от КФН лица.

От КФН посочват, че ще работят за повишаване на финансовата грамотност и информираност на потребителите за новостите във финансовите пазари и насърчаването на финансовите иновации.