Десетки хиляди фалшиви детски играчки са хванати в Бургас и София

Митнически служители в Бургас задържаха над 34 000 контрабандни детски играчки и артикули. Те са открити при проверки на морски контейнери със стоки от Китай.

"Нарушенията са установени при три отделни проверки, като играчките са били недекларирани и укрити сред други товари. Контрабандните артикули са разкрити при проверки на контейнери с вносни стоки на пристанището в Бургас", разказва пред БНТ Даниел Ангелов – началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Митница Бургас

„Откритието е в резултат на прецизен анализ на риска. Селекцията се извършва за всички стоки, влизащи с контейнери на пристанище Бургас-център, като част от тях се избират за физическа проверка. Моите колеги извършиха щателна проверка, в резултат на която съмненията се потвърдиха", добавя Ангелов.

Стоките са предназначени за вътрешния пазар в България и са внесени от три български фирми. Общото количество надхвърля 34 000 артикула.

При единия случай най-фрапиращото било, че част от стоките бяха открити във фабричните кухини на вендинг автомати за детски играчки. Става въпрос за детски играчки, часовници, ключодържатели и подобни артикули.

Рискът за децата е свързан с опасни материали, затова при необходимост се вземали проби за изследване и експертиза „Рискът е от опасни бои, пластмаси, съдържащи фталати, както и от малки части, които могат да бъдат погълнати“, казва Ангелов.

От началото на годината това бил най-големият случай на задържане на подобни артикули. Част от тях са фалшифицирани и нарушават права върху интелектуалната собственост. „През последните месеци се наблюдава ръст на контрабандата, тъй като е пролетен сезон и търговците се зареждат за лятото. Образуват се административно-наказателни производства, като санкциите са от 100 до 200 процента върху митническата стойност, а стоките се отнемат в полза на държавата“, заявява митническия служител.

С хванати контрабандни детски играчки се похвалиха и в София. Над 3600 детски играчки са иззети при акция срещу фалшивите марки като съвместните действия на Икономическа полиция-СДВР и Митница София са реализирани на територията на столичния квартал „Илиянци“

Акцията е била след получена оперативна информация за помещение, в което се съхранявали голямо количество артикули на защитени търговски марки без знанието и съгласието на маркопритежателя. В хода на проверката служителите на реда установили голям брой кашони и пликове с детски играчки, с лого на известни търговски марки. Установен е и собственикът на стоката и ползвател на склада - мъж на 52 години.