Денков: Глупости са идеите на Борисов за общ кандидат-президент

Според депутата от ПП е невярно, че партията му е в изострени отношения със столичния кмет Терзиев

Днес, 19:01
Николай Денков
Илияна Димитрова
Николай Денков

В ПП нямат никакво намерение да обсъждат обща президентска кандидатура с ГЕРБ-СДС. Това стана ясно от интервю на депутата от партията Николай Денков пред bTV.

"Всякакви идеи на Борисов как ще правим общ кандидат за президент са глупости. Ако е толкова загрижен за България, нека тогава да замълчи, да представим кандидат от десните – граждански организации, нашите партии, и да го подкрепи. Ние нямаме никакво доверие нито на Борисов, нито на Пеевски", заяви Денков. Според него "Борисов и Пеевски пречат на развитието на България".

Той напомни, че третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост е обвързано с избора на новия състав на антикорупционната комисия, което според бившия премиер няма как да се случи по правилния начин заради процедурата, по която вървят управляващите.

"Затова миналата седмица внесохме в Народното събрание предложение, за да им спасим на тях, с извинение, задниците, но те са важни за България, за да се спре тази процедура, която е тръгнала накриво, и да се стартира една процедура, която да доведе до антикорупционна комисия, която да си върши работа", каза депутатът от ПП.

Той коментира и новината, че кметът на София Васил Терзиев е назначил за свой заместник Георги Клисурски. Последният напусна ПП заради обвиненията срещу партията, че прикрива корупция в Столична община. Денков заяви, че уважава Клисурски, нарече го "изключителен специалист" и посочи, че двамата поддържат връзка. "Той беше втрещен от това, което излезе като информация (корупционните обвинения – бел.ред.), след което се оказа, че тази информация е фалшива", разказа Денков. От това се подразбра, че Клисурски си е оправил отношенията с партията.

Според депутата не отговарят на истината твърденията, че ПП е в изострени отношения с кмета Терзиев. По думите на Денков той е разговарял с шефа на общинския съвет Цветомир Петров, според когото всичко е наред.

