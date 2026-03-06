Цял екип от 17 медици и сестри напусна столичната педиатрия

Цял екип от 17 лекари, медицински сестри и санитари напусна столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев". Новината, която за пръв път стана обществено достояние от интервю на здравния министър в неделя, бе потвърдена от Наталия Габровска, която е част от екипа.

Напускат трима лекари детски пулмолози, четирима специализанти по детска пулмология, седем медицинск сестри и трима санитари. "Причините са комплекни - токсичен климат, интриги и задкулисие. Липсата на възможност за развитие на младите хора в екипа, финансовите наказания, наличието на сериозен дефицит на доброта и емпатия - задължителни качества, според мен, за всички хора, които работят с болни деца и техните родители", обяснява Габровска.

"Екипът е по-сплотен от всякога, изграждан с годините с една цел - диагностика, лечение и подкрепа на болни деца. Въпреки неспирните опити за неговото разкъсване, се предлага на пазара на труда в неговата цялост и единност. На продължителна среща вчера в МЗ детайлно са изложени всички проблеми, довели до това колективно решение, очаквам мерките, които МЗ обеща да вземе", казва лекарката, потвърждавайки, че министърът се е опитал да влезе в ролята на умиротворител, както обеща.

Според първоначалната информация екипът е поканен да работи в "Пирогов", което се възприема според някои коментари като саботаж срещу педиатричната клиника на спешния институт, тъй като тя е малко звено с ограничен бюджет и трудно ще успее да финансира още един екип.

Това е поредно сътресение за болницата по детски болести в София. Нейният шеф Благомир Здравков подаде оставка при предишния министър Силви Кирилов, който веднага я прие. Новият министър Михаил Околийски го върна на поста, но Здравков е фаворит в конкурса за директор на новата детска болница в Бургас, която ще е първата многопрофилна детска болница в страната.