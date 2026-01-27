Медия без
Човек с 40 000 лв. месечен доход е ползвал общинско жилище

Район “Искър” затегна контрола над спазването на правилата за евтин наем

Днес, 14:32
Петко Краев, снимка: БНР
Петко Краев, снимка: БНР

Настанени в евтини общински жилища наематели ще бъдат изведени от тях заради солидни доходи, които им позволяват да покриват спокойно пазарни наеми. При проверка в столичния район “Искър” са установени семейства с доходи над 5000-6000 лв., които обаче се ползват от евтините жилища. Тези апартаменти ще бъдат освободени и дадени на реално нуждаещи се, съобщи пред БНР кметът на района Петко Краев. 

За резултата от разпоредените проверки първо писа Stolica.bg. Администрацията е проверила над 150 жилища и е изискала актуализация на предоставената информация за доходи. Съгласно наредбата за общинските жилища право да кандидатстват за тях имат семейства, при които една четвърт от общия годишен доход не може да покрие разхода за средна пазарна цена на жилище за съответния брой хора. Данните за доходите и други обстоятелства се декларират ежегодно, като от самото приемане на наредбата съществува изискване декларираният доход да се доказва със съответна служебна бележка. През годините се е натрупала инерция и в много случаи към преписките не са прилагани такива бележки, става ясно от обясненията на кмета. Районната администрация е затегнала контрола и при изискани реални служебни бележки се е оказало, че някои наематели надхвърлят драстично условията за заемане на достъпно жилище. 

Най-фрапиращ е случаят на наемател, който е имал в определен период от годината месечен от доход от 40 000 лв. Това е единичен случай, но е наистина драстичен, коментираха запознати. В повечето случаи изискването на дохода е надвишено с малко. След проверките апартаментите, при които има драстични нарушения, ще бъдат освободени, други наематели ще се преместят в по-малки жилища. 

Столичният район “Искър” разполага с над 700 общински жилища. Темата за стопанисване на общинския жилищен фонд бе поставяна на няколко пъти през 2025-а година, но предвидените промени предизвикаха остро недоволство и са замразени.

