София продава в топ център огромен апартамент за съмнителни нужди

Днес, 15:09
Лидерът на "Спаси София" сигнализира за съмнителната продажба.
Огромен общински апартамент в идеален център на София е предложен за продажба на нуждаещо се лице при съмнителни обстоятелства, сигнализира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. 

За продажба на предстоящото заседание на СОС е предвидено жилище, което се ползва под наем от нуждаещо се лице, с квадратура от 148 кв. м. Апартаментът е в идеален център на "Цар Освободител", където цената на квадратен метър достига 8000-9000 лв. на кв. м. Оценката  по методиката, действаща за общински жилища за нуждаещи се, е дала цела от 800-900 лв. на кв. м. 

Според "Спаси София" цялата продажба е съмнителна, защото на адреса междувременно е била регистрирана фирма. "При потенциална препродажба на апартамента печалбата от имота би достигнала 1 200 000 лв.", изчисляват от партията. 

След изнесените данни от "Спаси София" точката е била отложена на икономическа комисия. "Явно ще отпадне и от дневния ред на заседанието", коментира Бонев. 

Докладът за продажба на жилищата е предложен от районния кмет на "Средец" Трайчо Трайков. В доклада детайлите за жилищата са заличени, няма подробности за адреси и настанени. 30% от постъпленията от продажбата е предвидено да отидат за ремонт на общински обекти в тежко състояние. 

Темата за жилищната политика на Столична община бе една от горещите тази година, като предвидените промени в наредбата за жилищната политика на два пъти не успяха да минат. В тях се предвиждаше продажбата на жилища да се превърне в изключение и към такава да се пристъпва само в случай, че жилището е в много лошо материално състояние. Ограничения имаше и за сроковете за настаняване под наем. Те предизвикаха бурни протести на настанени лица заради предложеното въвеждане на срочност на договорите и в крайна сметка промените не минаха. 

