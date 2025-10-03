Борисов скочи в защита на Сарафов като главен прокурор

Борислав Сарафов е законен и.ф. главен прокурор. Това е тезата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, стана ясно от негово изказване в парламентарните кулоари. Вчера стана ясно, че Върховният касационен съд приема, че Сарафов няма легитимност като главен прокурор след 21 юли. Тогава изтекоха шестте месеца, които законът позволява някой да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд. Въпросните промени в Закона за съдебната власт бяха приети точно, за да регламентират, че никой няма да е вечно на тази временна позиция. Сарафов всъщност е и.ф. от юни 2023 г., но шестте му месеца се броят от влизането в сила на законовите промени. Това обяснява и Върховният касационен съд в актовете си по две дела. Отделно цялата Наказателна колегия на Върховния касационен съд е на същото становище - Сарафов не е главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче настоява, че законът не действа за Сарафов, защото той бил заварено положение, а от следващия и.ф. Преди дни това становище беше препотвърдено.

"Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Така са преценили, така са казали", каза още лидерът на ГЕРБ, цитиран от БГНЕС. Борисов отбеляза, че народните представители от опозицията не искат да се регистрират в пленарна зала за кворум и го правят чак на третия път, "за да вземат надницата", "камо ли да съберем 160 гласа за избор на членове на ВСС". Мандатът на този ВСС изтече през октомври 2022 г. С последните промени в съдебния закон беше регламентирано и че съвет с изтекъл мандат не може да проведе избор за главен прокурор и за председател на върховен съд.

Любопитна подробност е, че лидерът на ДПС - Ново начало, санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, който има мнение и коментар по всякакви теми, мълчи за Сарафов.

След решението на ВКС, главен прокурор няма. Това е безпрецедентна криза в съдебната власт. И са нужни най-малко следните неща:



1) Министърът на правосъдието да спре да се снишава и да свика пленума на Висшия съдебен съвет за обсъждане на този въпрос и намиране на решение



2)… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) 3 октомври 2025 г.

Лидерът на ПП Асен Василев пък се изрази образно, че "в момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард лева на година за прокуратурата". "България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да получават заплатите си. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, подписано след 21 юли от господин Сарафов, е незаконно", каза Василев в кулоарите на парламента, цитиран от Нова тв.

Той допълни, че ПП ще сезират Агенцията за държавна финансова инспекция, Софийската градска прокуратура и прокурора, който разследва главния прокурор. "Това е все едно вие да влезете в прокуратурата, да кажете "Аз съм главен прокурор, ще определя кой какви бонуси има" и да разпишете фишовете на прокурорите. Това ни каза съдът", заяви Асен Василев.

От ДБ пък искат министърът на правосъдието да спре да се снишава и да свика пленума на Висшия съдебен съвет за обсъждане на този въпрос и намиране на решение. Според тях министърът на правосъдието трябва да оспори решенията на прокурорската колегия пред съответния съд, поради тяхната нищожност. А трайното решение е да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но по нови правила.

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец? Гражданин се среща с официални лица и се представя за и. ф. главен прокурор. Така се пошегува преди няколко дни във Фейсбук бившият прокурор Андрей Янкулов. Колко да е шега обаче? Борислав Сарафов трябваше да престане да е изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли.

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), която на практика лятото беше превзета от Сарафов, също излезе със становище в негова защита. Според гилдийната организация, нормата от закона била неясна и ако искал парламентът, да я тълкувал. Дотогава обаче прокуратурата имала нужда от стабилност и от Сарафов.

АПБ припомня, че той тъкмо участва в срещата на главните прокурори от ЕС, а в понеделник му предстои да е домакин на главните прокурори от Балканите.

Според АПБ публичните внушения, че Сарафов не е главен прокурор "създават риск от правен хаос, затрудняват наказателното правораздаване и уронват общественото доверие". Внушения, че с актовете на ВКС се накърняват права на жертвите на престъпления бяха направени и снощи в позиция на прокуратурата, дадена само на БНТ и непубликувана на сайта на институцията.

Вече се чуха и мнения, че актовете на ВКС си се отнасяли само за конкретните дела, а не и по принцип. Много юристи обаче са на мнение, че постановеното от ВКС е меродавно.