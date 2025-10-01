Борисов и Пеевски: ДАИ незабавно да се закрие

ДАИ незабавно да се закрие. Около тази идея се обединиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод предложението на ПП-ДБ да се сложат боди камери на служителите на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заради скандала с подкупите от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Според водача на герберите една част от функциите на ДАИ може да се поеме от КАТ, а другата - от тол системата. "Превишена скорост - тол системата, тирове - тол системата. Всичко - тол системата! И накрая на тол системата трябва да има един катаджия да ги отведе да си платят глобите", каза Борисов.

А идеята за полицейските боди камери, Борисов коментира с ирония: "И бодита да им сложат, и комбинезон - все тая".

В същия тон се изказа и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски. "Подкрепям г-н Борисов, разговаряхме сутринта - да ги закрием направо", каза той.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев с ирония коментира, че ако трябва да се правят промени в ДАИ, то те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са реалните функции на ДАИ, а не на базата на това, че "някой се е изложил пред чужденците".

"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.