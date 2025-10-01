Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов и Пеевски: ДАИ незабавно да се закрие

Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата, попита Асен Василев

01 Окт. 2025Обновена
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Илияна Кирилова
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

ДАИ незабавно да се закрие. Около тази идея се обединиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод предложението на ПП-ДБ да се сложат боди камери на служителите на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заради скандала с подкупите от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. 

Според водача на герберите една част от функциите на ДАИ може да се поеме от КАТ, а другата - от тол системата. "Превишена скорост - тол системата, тирове - тол системата. Всичко - тол системата! И накрая на тол системата трябва да има един катаджия да ги отведе да си платят глобите", каза Борисов. 

А идеята за полицейските боди камери, Борисов коментира с ирония: "И бодита да им сложат, и комбинезон - все тая".

В същия тон се изказа и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски. "Подкрепям г-н Борисов, разговаряхме сутринта - да ги закрием направо", каза той.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев с ирония коментира, че ако трябва да се правят промени в ДАИ, то те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са реалните функции на ДАИ, а не на базата на това, че "някой се е изложил пред чужденците".

"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов, ДАИ

Още новини по темата

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов бяга с главно "Б" от правителството на ГЕРБ
27 Септ. 2025

Борисов критикува премиера Желязков за транзита на газ

26 Септ. 2025

Радев: Пеевски е символ на покварата във властта
25 Септ. 2025

Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
24 Септ. 2025

Кирил Петков заплаши Пеевски и Борисов с действия
20 Септ. 2025

Борисов отказа на Пеевски ролята на гарант на кабинета
19 Септ. 2025

ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
18 Септ. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

Борисов порица Любен Дилов, без да го накаже
13 Септ. 2025

Борисов: Ако имах малко власт, бих освободил Коцев от ареста
05 Септ. 2025

"Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
04 Септ. 2025

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
04 Септ. 2025

Борисов се утвърди като кмет на Пловдив
04 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар