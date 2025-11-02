Медия без
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Собственикът на имота твърди, че прави ремонт

02 Ноем. 2025Обновена
Кадър от обявеното като ремонт на бившата резиденция на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган
Скрийншот видео БНТ
Кадър от обявеното като ремонт на бившата резиденция на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщи БНТ като се позовава на зрители. Националната телевизия пуска и видео, от което се вижда, че вътре се руши здраво.

Собственикът на комплекса съобщил пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни. 

Ахмед Доган може да загуби сараите си в Росенец
Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е на път да изгуби собствеността си над лятната резиденция в Росенец, която обитаваше дълги години.
СЕГА
16 Авг. 2024

В началото на лятото на миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. После обаче той не успя да се върне в Бояна, тъй като собственика на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.

Доган превзе сараите в Бояна
Ахмед Доган и ДПС се завърнаха в дома си и провеждат заседание на Националния съвет на Младежко ДПС. Доган: Младежко ДПС ме върна към живота! Това съобщение със снимка е публикувано на страницата на ДПС във "Фейсбук". Домът са т. нар. сараи в столичния кв.
СЕГА
12 Апр. 2025

 

БГНЕС
БГНЕС
