Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Скрийншот видео БНТ Кадър от обявеното като ремонт на бившата резиденция на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщи БНТ като се позовава на зрители. Националната телевизия пуска и видео, от което се вижда, че вътре се руши здраво.

Собственикът на комплекса съобщил пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

Ахмед Доган може да загуби сараите си в Росенец Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е на път да изгуби собствеността си над лятната резиденция в Росенец, която обитаваше дълги години.

В началото на лятото на миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. После обаче той не успя да се върне в Бояна, тъй като собственика на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.