Великобритания забрани цигарите на родените след 2008 г.

Днес, 13:49
Великобритания е амбицирана да има поколение без достъп до цигари
Великобритания е амбицирана да има поколение без достъп до цигари

Британският парламент одобри закон, който ще наложи доживотна забрана за закупуване на цигари от непълнолетни лица. Това се отнася за всички, родени след 1 януари 2009 г. Според закона, минималната възраст за закупуване на тютюн ще се увеличава всяка година. Това означава, че засегнатите поколения никога няма да могат законно да купуват цигари в страната.

Законът също така затяга регулациите относно вейпинга: продажбата на такива устройства и продукти, съдържащи никотин, на лица под 18 години е забранена. Освен това се въвеждат ограничения за реклама, излагане на продукти, отстъпки и подаръци.

През 2024 г. страната забрани продажбата на електронни цигари за еднократна употреба поради популярността им сред тийнейджърите и въздействието им върху околната среда. В момента около 10% от възрастните във Великобритания вейпват. Около половината от тях са бивши пушачи.

Властите се надяват, че новите мерки ще намалят нивата на тютюнопушене и ще помогнат за предотвратяване на никотинова зависимост сред младите хора. Така ще се намали и тежестта върху здравната система. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг нарече решението историческо и заяви, че страната ще има първото си поколение без тютюнев дим. Официалните оценки показват, че тютюнопушенето причинява приблизително 64 000 смъртни случая и 400 000 хоспитализации годишно в Англия. Цената за лечение на последствията от тютюнопушенето е приблизително 3 милиарда британски лири годишно.

