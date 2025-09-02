Лекари: Вейпингът нанася непоправими щети на децата

Масовата употреба на електронни цигари сред децата по цял свят причинява необратими вреди върху здравето им, предупреждават лекари. Въпросът бе обсъждан на годишния конгрес на Европейското дружество по кардиология в Мадрид - най-големият форум в тази област в световен мащаб. Кардиолози, изследователи и здравни експерти коментират, че са изключително разтревожени за вредните ефекти на електронните цигари върху милиони тийнейджъри и млади хора, включително чрез излагането на токсини и канцерогени, някои от които все още са неизвестни.

Никотиновото съдържание в електронните цигари може да бъде много високо, което повишава риска от пристрастяване и увреждане на развиващия се мозък на подрастващите. Децата рискуват и дългосрочни сърдечносъдови проблеми в резултат на употребата на електронни цигари, твърдят експертите.

В България вейпингът бе забранен за непълнолетни едва преди година, поради което забраната остана само на теория. След няколко тежки инцидента с припаднали и получили гърч, депутатите тръгнаха да забраняват изцяло вейповете, както направиха Белгия и Франция, но с активната намеса на вносителите забраната беше значително смекчена до степен, че остава напълно неприложима поради изобилието от продукти на пазара.

"Пушенето на електронни цигари може да причини необратими увреждания на мозъка и сърцето на децата, да повиши кръвното налягане и сърдечния ритъм. Все още нямаме дългосрочни данни, но знаем, че употребата на тези продукти уврежда и артериите", коментира проф. Мая-Лиса Лоuен, старши кардиолог в Университетската болница на Северна Норвегия. Тя цитира проучване, публикувано миналата година в научната периодика, което показва, че вейпингът увеличава риска от инсулт с почти една трета (32%).

Когато електронните цигари нагряват течностите до по-високи температури, те могат да отделят и по-големи количества вредни химикали, които влизат в белите дробове и кръвообращението, а оттам и в сърцето. Изследвания показват, че течностите в електронните цигари могат да отделят известни канцерогени като формалдехид и ацеталдехид, когато се нагряват. Тези и други химикали могат да увредят кръвоносните съдове, да предизвикат възпалителни процеси и да допринесат за риска от сърдечносъдови заболявания.

„Има допълнителен риск от пушенето на електронни цигари при децата (в сравнение с възрастните) по отношение на ефектите върху организма. Защото знаем, че никотинът и другите елементи в електронните цигари имат много вредно въздействие върху развиващия се мозък. Не само при плода, но и през детството и до 20-годишна възраст. Това е нещо, за което сме изключително загрижени“, коментира Локен.

„Знаем също, че когато децата и младите хора започнат да пушат електронни цигари, те могат да станат зависими от никотина и това може да се превърне в начало на тютюнопушенето. Много съм притеснена – и убедена – че децата и юношите, които започват да пушат електронни цигари сега, са изложени на повишен риск от необратими вреди за здравето си,“ каза още специалистката.

„Наблюдаваме увеличение на броя на децата, които пушат електронни цигари, но все още не знаем как това се отразява на дългосрочния сърдечносъдов риск, защото тези продукти не са на пазара от достатъчно дълго време", обясни на същия форум проф. Сузана Прайс, консултант кардиолог в болница „Роял Бромптън“ в Лондон. "Има натиск да се внуши, че пушенето на електронни цигари е безопасно, но ние все още не знаем дали наистина е безопасно. Опасявам се, че заменяме една силно пристрастяваща субстанция с друга, която може да има сходен профил на вреди по отношение на сърдечносъдовия риск,“ коментира още тя.

Данните за дългосрочните ефекти върху здравето са ограничени, тъй като електронните цигари са сравнително нови и все още се развиват. Може да минат години, преди да станат ясни по-нататъшните ефекти. „Смятам, че въз основа на това, което знаем досега за вредните и опасни ефекти на електронните цигари, а те не са безвредни, трябва да се наложи забрана на продажбата им в целия свят“, каза Локен.