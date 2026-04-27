Единствено в България пушачите се увеличават

У нас контрол на практика няма, признаха даже властите

Днес, 13:34
В България на практика няма работеща забрана за тютюнопушене.
България има катастрофални измерения на тютюнопушенето и се отличава от целия Европейски съюз по тях. Единствено у нас пушачите се увеличават, вместо да намаляват. У нас 40% от населението пуши, като особено висок е делът сред подрастващите, а момичетата пушат повече от момчетата. Контрол на практика няма и това вече се признава дори от самите институции, които трябва да го осъществяват. Пуши се масово по ресторанти и заведения, пушат на работното си място ватманите и шофьорите на обществения транспорт, таксиметровите шофьори, пуши се по болници, в сервизните помещения на магазините, в министерствата, в Народното събрание и т.н. Няма проблем тинейджърите да си купуват цигари, въпреки че уж и това е забранено. Нарушенията са безнаказани - когато се подаде сигнал в столичния градски транспорт например, шофьорът не получава глоба, а му се удържа бонусът за добро отношение към пътниците.

Проблемите с тютюнопушенето се обсъждаха на кръгла маса по инициатива на служебния министър Михаил Околийски. Заради липсата на възможност за законова инициатива поради липса на работещ парламент, решихме да изпратим писмо до президента, до всички министерства и други институции, в което са посочени две стъпки – едната е да се издадат истински работещи заповеди за забрана за тютюнопушене, тъй като и по закон е забранено, а втората стъпка е да се обърне внимание на вмешателството на тютюневата индустрия, посочи министърът, цитиран от БТА.

Под вмешателство се има предвид масираните реклами на алтернативни продукти за употреба на никотинови изделия, които у нас безогледно се рекламират като безвредни, въпреки че също водят до тежка зависимост. Средствата за превенция не са достатъчни, а рекламата на цигари, паучове, нагреваеми устройства е много мощен фактор за влияние, коментира д-р Гергана Гешанова от "Коалиция за живот без тютюн и никотин". Друг проблем е разрешаването на спонсорство от страна на тютюневата индустрия. Рамковата конвенция, ратифицирана и от България през 2005 г., посочва, че при прилагането на политики за обществено здраве държавите трябва да предприемат действия, които да предпазват тези политики от влиянието на търговските и на други интереси от тютюневата индустрия, припомни д-р Маша Гавраилова от "Коалиция без тютюнев дим". 

На другия полюс от нас са държавите, които директно забраняват циганите за цели поколения. Последна го направи Великобритания, като забрани цигарите на родените след 2008 г. По този повод "Коалиция за живот без тютюн и никотин" призова за истинско здравно образование от ранна детска възраст.

 

