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"Оземпик" може да доведе до проблеми със зрението

Американската лекарствена агенция добавя нов страничен ефект в листовките на популярните лекарства

Днес, 14:53

Един малко известен страничен ефект на популярните лекарства за отслабване от групата на GLP-1 влиза официално в листовките. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) поиска в предупрежденията за безопасност да се впише потенциално повишен риск от рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до трайна загуба на зрението.

Става дума за неартеритна предна исхемична оптична невропатия (NAION) – състояние, причинено от намален приток на кръв към предната част на зрителния нерв. То може да предизвика внезапно и безболезнено намаляване или загуба на зрението на едното око, включително необратимо увреждане. Понякога състоянието се определя като "инсулт на окото".

Предупреждението се отнася до всички лекарства от групата, които придобиха голяма популярност заради лесното отслабване, въпреки че първоначално са предназначени за хора с диабет тип 2. Тук влизат Ozempic, Wegovy и Rybelsus със семаглутид, Saxenda и Victoza с лираглутид, Trulicity с дулаглутид, както и Mounjaro и Zepbound с тирзепатид. В списъка е включен и новият препарат Foundayo с орфорглипрон.

Решението на FDA се основава на анализ на 126 рандомизирани контролирани клинични проучвания с общо 134 253 участници. В тях са установени 15 вероятни случая на невропатията – 10 при пациентите, лекувани с тези лекарства, и петима в контролните групи. Честотата на заболяването е била 6,4 случая на 100 000 пациент-години (мерна единица за експозицията на дадено лекарство) сред лекуваните с въпросните лекарства срещу 3,8 случая на 100 000 при пациентите, получавали плацебо. Агенцията подчертава, че причинно-следствената връзка все още не е окончателно доказана, но има достатъчно данни, за да бъде добавено предупреждение в раздела за рисковете и предпазните мерки на лекарствените листовки.

Пациентите трябва да потърсят незабавно медицинска помощ при внезапно, безболезнено влошаване на зрението на едното око, замъгляване, поява на слепи петна или изкривяване на цветовете. Сред факторите, които могат да повишат риска от заболяването, са диабетът, високото кръвно налягане, тютюнопушенето, сънната апнея, анемията и бъбречните заболявания. Не бива обаче самоволно да се прекратява терапията.

GLP-1 рецепторните агонисти имитират действието на естествения хормон глюкагоноподобен пептид-1, който участва в регулирането на кръвната захар и апетита. Освен за диабет тип 2 и контрол на теглото някои от тези лекарства имат одобрени приложения за намаляване на сърдечносъдовия риск, лечение на определени бъбречни усложнения и обструктивна сънна апнея.

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