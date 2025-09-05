Още три лекарства стават безплатни за деца до 7 г. Лекарствените продукти са предназначени за домашно лечение на остри инфекции. Те ще бъдат включени в Позитивния лекарствен списък и ще бъдат плащани от Националната здравноосигурителна каса. С това безплатните лекарства за домашно лечение на инфекции за деца стават общо 5.

Лекарствените продукти, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани, припомнят от здравно министерство. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е в процедура по оценка на още четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

Министерството на здравеопазването и Съветът полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК, изтъкват от МЗ.

