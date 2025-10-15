Майка и бебе са с изгаряния от UV лампа в болница

Майка и бебето ѝ са получили изгаряния на очите по време на престой в столичната Инфекциозна болница с COVID от забравена ултравиолетова лампа в стаята им. По информация на семейството уредът работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора, съобщи Нова телевизия. Разказът показва смущаваща немарливост на работещите в болницата.

Жената твърди, че от Инфекциозна са й отказали съдействие за допълнителен преглед. Затова тя напуснала лечебното заведение по собствена инициатива, заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина. От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.

Диана Иванова постъпва с детето си в болницата през нощта на 13 октомври заради висока температура. Там се потвърждава COVID-19. През деня около 13:00 ч. са преместени в нова стая, където забелязали, че има включена ултравиолетова лампа. "В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно, само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло", каза Иванова. За щастие, лекарите от друга болница - Александровска, засега не смятат, че ще се стигне до трайни увреждания.

Към 19:30 ч. вечерта Диана започнала да усеща дискомфорт. "Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото", разказва младата майка. Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил. "Обясниха ни, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми. Казаха ни, че често се случвало. Майката до мен потвърди, че лампата е била пусната от санитар. Искам да уточня, че ключът не се намира до останалите такива за осветлението. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис: „Не пипай“. Няма как случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.

По думите ѝ персоналът на болницата не поел директно отговорност. "Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона", казва Диана. Тя най-вероятно ще подаде жалба. "Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се допускат. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: „Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново“. И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи", коментира майката. От Инфекциозна са заявили пред Нова телевизия, че са изискали писмени обяснения от дежурния екип и ще се направи проверка по случая.