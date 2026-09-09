С образование тип "Балкантурист" ще затъваме още

"Учебните програми у нас връзват ръцете на учителите и водят до феномен, който мои колеги на шега наричат "Балкантурист образование". Ако вие отидете в един 3-и клас на 1 октомври, независимо в кой град, с какъв размер, независимо дали учениците са подбрани, или са попаднали там случайно, всички учат едно и също неща и са на една и съща тема, а учителите не могат да адаптират материала". Това коментира Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час" в предаването "(О)позиция" на "Сега" по повод рекордни ниските резултати на учениците ни на PISA 2025 г.

"Мислех, че сме стигнали дъното, когато имахме 45% функционална неграмотност, но се оказа, че може и още. Не разчитам, че това е краят на низходящата тенденция. Резултатите не са изненада, защото има ясни препоръки, основани на данни и на опита на други образователни системи за това какво би помогнало на България. Проблемът е, че тези препоръки не се прилагат", посочи още той.

Според Траянов резултатите са "абсолютно заплаха за националната ни сигурност". "Представете си какво означава 58% функционално неграмотни млади хора - хора, които не могат да четат с разбиране. Как утре ще прочетат една политическа програма? Как ще се информират и ще преценят за кого да гласуват с преференция? Как ще сравнят две оферти, ще изберат доставчик на интернет или ще си изберат застраховка? Това са базови умения, които човек трябва да притежава, за да може пълноценно да функционира в обществото. Когато хората не могат да разбират и разграничават факти от мнения, те стават много по-податливи на всякакъв вид външни кампании и вмешателства. Затова проблемът с функционалната неграмотност не е просто проблем на образователната система. Той е проблем за устойчивостта на обществото и за националната ни сигурност", коментира още той.

Според него МОН няма капацитета да формулира и изпълнява големи проекти с национално значение и да проследява ефекта на политиките, които предприема. Освен това от десетилетия не изпълнява препоръките на водещи световни организации в областта на образованието, които са изпробвани и са дали резултати по света.

Какво още може да видите във видеото?

- Какви са причините за исторически най-слабите резултати на България, откакто участваме в PISA?

- Кои са недостатъците на учебните ни програми и какъв е глобалният проблем на МОН?

- Кои са спешните и необходими мерки, които трябва да се предприемат за повишаване на резултатите?

- Защо образованието у нас не заличава, а възпроизвежда социалните различия и как да се затвори ножицата между богати и бедни ученици?

- Какви са факторите за успех в другите държави?