2027 година ще покаже готовността на космическите сили да атакуват Космоса. Към днешна дата графиците на САЩ, Русия, Китай, Индия и Европа са пълни с амбициозни дати, но историята на отлаганията налага уговорката, че повечето от тях са планове, а не гарантирани изстрелвания.



САЩ

Централното събитие за американците е «Артемида III». НАСА се цели в лято 2027 г. за пилотиран тестов полет в ниска околоземна орбита. Графикът беше представен от шефа на агенцията Джаред Айзъкман в Космическия център «Кенеди» на 23 октомври 2026 г. Мисията няма да кацне на Луната. Тя е планирана като двуседмичен тест, при който корабът трябва да се срещне в орбита с един или двата частни лунни модула и да изпита нови скафандри.

Кацането на Луната беше прехвърлено към «Артемида IV» в началото на 2028 г.

Графикът на «Артемида III» остава рисков, а по-ранни публикации сочеха отлагане поне до края на 2027 г.

Извън лунната програма е планиран безпилотният товарен полет на «Старлайнър-1» на «Боинг» до МКС в периода декември 2026 - януари 2027 г.

Космическият телескоп «Нанси Грейс Роман» вече е в орбита след старта с «Фалкън Хеви» на 30 август 2026 г., а първите му снимки се очакват в началото на 2027 г.

Според справочници през 2027 г. се предвиждат и частните мисии «Аксиъм-5» и «Васт», но за тях няма потвърдени дати.



Русия

Москва залага на присъствието си на МКС и на първата стъпка към собствена станция. Стартът на «Союз МС-30» е насрочен за март 2027 г. В основния екипаж са Дмитрий Петелин и Константин Борисов от «Роскосмос» и астронавтката на НАСА Дениз Бърнъм. Екипажът на «Союз МС-29», който излетя на 14 юли 2026 г., трябва да се приземи на 1 април 2027 г.

Най-голямото руско начинание е Руската орбитална станция. Първият ѝ научно-енергиен модул е планиран за четвъртото тримесечие на 2027 г., вероятно декември, с тежката ракета «Ангара-А5М» от «Восточни». Пилотирана мисия към станцията е предвидена за края на 2028 г. Лунната програма обаче се отдалечава: «Луна-26», която първоначално беше за 2027 г., е отложена за 2028 г., както и следващите мисии.



Китай

Пекин има най-плътния график и няколко решаващи дати. В началото на 2027 г. ракетата «Чанджън 10А» трябва да изведе безпилотния кораб «Мънчжоу» в орбита, като корабът вече е на космодрума Уънчан. Това е първата крачка към кацането на китайци на Луната, а до 1 март 2027 г. институции могат да предлагат полезни товари за безпилотния полет на лунния модул «Ланюе».

Лунната сонда «Чанъ-е 7» е другият голям въпрос. През август 2026 г. стартът ѝ към южния полюс на Луната беше отменен без обяснение, дни след като ракетата беше изведена на площадката. Според информации на «СпейсНюз» подготовката е пренасочена към прозорец между февруари и март 2027 г., но официална нова дата няма. Мисията включва орбитален апарат, спускаем модул, луноход и малка «скачаща» сонда.

Телескопът «Сюнтян», сравняван с «Хъбъл», е очакван през 2027 г. с «Чанджън 5Б», но датата е несигурната.

Продължават и полетите към станцията «Тянгун». «Шънчжоу-24» с пакистански посетител се очаква около 24 ноември т.г. Екипът му ще работи на станцията и през следващата година.

Индия

Делхи се готви за първия си пилотиран полет, но подготовката се бави. Първият безпилотен полет «Гаганяан» G1 вече не се очаква преди февруари 2027 г., след като беше планиран за декември т.г. На борда му ще бъде роботът «Вайомитра» (от санскрит «космически приятел»), хуманоид с женски облик. Той е проектиран в Космическия център «Викрам Сарабхай» в Тируванантапурам и беше представен за първи път на 22 януари 2020 г. в Бенгалуру. Роботът говори на хинди и английски, разпознава хора и отговаря на въпроси. Може още да следи параметрите на модула, да управлява системите за жизнеобеспечаване и да предупреждава за промени във въздушното налягане. Целта на ИСРО е животните в експерименталните мисии да бъдат заменени с подобни роботи, за да се изучават ефектите на радиацията и микрогравитацията. Предполетната интеграция на «Вайомитра» започна на 28 април 2026 г.

Преди екипажа Индия трябва да изпрати три безпилотни мисии. Шефът на ИСРО Ви Нараянан твърди, че пилотираният полет винаги е бил планиран за 2027 г. и че агенцията държи на тази дата. При сегашното забавяне на G1 това изглежда трудно постижимо.



Европа

Европейският принос се реализира чрез Европейската космическа агенция (ЕКА), която не е институция на Съюза. Най-важният ѝ старт е телескопът «Плато», създаден за търсене на планети, подобни на Земята. В годишния преглед на ЕКА за 2026 г. стартът е посочен за второто тримесечие на 2027 г., но източниците се разминават. Някои съобщават за януари 2027 г., а немският космически център ДЛР писа за март. Носителят е «Ариана 62» от Куру във Френска Гвиана, а целта е точката на Лагранж L2 на 1,5 млн. км от Земята.

В графика за 2027 г. са и нови спътници «Галилео» от второ поколение. «Ариана 6» ще изведе G2G-3 и G2G-4, но датите им са неуточнени.



Хронология на предстоящите събития: