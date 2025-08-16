Трансферно лято - сезон 2025/26

"СЕПТЕМВРИ" (СФ)

Договор с клуба подписа централният защитник Себастиан Уейд (22 г.). Англичанинът идва от втория тим на "Майорка", а преди това е играл за юношите на "Рода", "Виляреал" и "Торино", както и в "Ал-Ахли Шабаб" (ОАЕ).

Столичният клуб се подсили преди това с нидерландския ляв бек Робин Шутен (27 г.). Той е играл за "Волендам", НАК "Бреда", "Сьондерийске" (Дан), "Де Граафшап" и последно за "Емен".

Взет бе и дефанзивният халф Йоан Бауренски (23 г.), който е играл преди в ЦСКА, "Берое", "Ботев" (Вр), а за последно - в "Спартак 1918" (Вн). Нов в отбора е и вратарят Янко Георгиев, който досега бе в "Крумовград". Първото попълнение на "Септември" пък бе синът на доскорошния наставник на ЦСКА Александър Томаш - Божидар Томовски (20 г.). Десният бек дойде със свободен трансфер от "Янтра" (Габрово). Столичният клуб си върна също така халфа Стоян Стоичков (21 г.) отг "ЦСКА 1948". Преди началото на подготовката "Септември" назначи Стамен Белчев за треньор. Той от своя страна взе решение да освободи Мартин Моран, Джордан Гутиерес, Виктор Тейстер-Витиньо и Никола Величковски. Напусна и вратарят Димитър Шейтанов, който премина в "ЦСКА 1948".

Юношеският национал Михаил Полендаков (18 г.) пък премина в английския втородивизионен "Шефилд Юн".

"БЕРОЕ"

"Берое" подписа договор с испанския халф Уеслей Дуал да Роча (19 г.), който е играл за юношите на "Барселона" до 19 г., а за последно е бил в тима на "Палмейрас" до 20 г.

Преди него дойде централният нападател Йесид Валбуена (24 г.), който е взет за заместник на голмайстора Леандро Годой, който бе продаден на ЦСКА. Валбуена е колумбиец, който досега в професионалната си кариера е играл единствено в Португалия. За последно Валбуена е носил екипа на "Ногейрензе".

Преди това старозагорци привлякоха аржентинския вратар Валентино Кинтеро (22 г.) от "Росарио Сентрал". Той е играл и за младежкия национален отбор на страната си. От Аржентина идва и централният защитник Висенте Лонгиноти (20 г.) - от "Сармиенто де Хунин".

По-рано "Берое" представи халфа Алехандро Масого. 24-годишният испанец до момента е играл само в родината си, където е бил част от школите на "Атлетико" (Мадрид) и "Хетафе". За последно Масого е носил екипа на четвъртодивизионния "Йеклано Депортиво".

Малко по-късно контракт сключи и крилото Даниел Бодега-Нене (22 г). Роденият в Мадрид футболист е минал през школите на "Хетафе" и "Райо Валекано", а за последно е играл във "Фуенлабрада", също в четвърта дивизия.

Преди това старозагорци взеха и левия бек Тижан Сона, също родом от Испания. 23-годишният защитник, който има и гамбийски паспорт, бе привлечен от друг тим в четвъртото ниво на испанския футбол - "Бергантиньос".

Старозагорският клуб се раздели с Франко Рамос Минго, Сегундо Пачаме, Енцо Еспиноса, Кевин Сейхас, Уерик Каетано, Ойер Сариеги, Лучиано Скуадроне, Тиаго Сейхас, Кевин Сейхас и Рубен Рендейро.

"ЦСКА 1948"

Клубът продължи мащабната си селекция, привличайки десния бек Драган Гривич (29 г.). Той е бивш национал на Черна гора и трикратен шампион на страната си с "Будучност". От "Будучност" идва и левият бек Огньен Гашевич (23 г.). "ЦСКА 1948" е платил за двамата общо 270 000 евро.

Тяхното привличане бе предшествано от договор с левия бек Фурат Солтани (25 г.). Тунизиецът пък е играл досега в родината си за вицешампиона "Монастир". Той дойде малко след Бен Аиса Бен Амар (28 г.), бивш младежки национал на Мароко, който има и нидерландско гражданство. Той е юноша на "Аякс", играл е в "Телстар", "Утрехт", "Волендам", а през последния сезон - в мароканския "Раджа" (Казабланка).

Обявено бе и завръщането на национала Георги Русев. 26-годишният нападател идва от втория тим на "Лудогорец", където игра като преотстъпен от "Сион". В перида 2020-23 г. той изигра 108 мача и вкара 21 гола за "ЦСКА 1948".

Преди това бе привлечен националният вратар Димитър Шейтанов (26 г.), който идва със свободен трансфер от "Септември" (Сф). Преди него подписа ганайският дефанзивен халф Шариф Осман (22 г.). Той идва от "Етър", за който записа 19 мача и 1 гол. Нов е също бразилският нападател Елиас Франко (29 г.), който идва от португалския третодивизионен "Атлетико Клуб де Португал". Там е записал 17 гола в 31 мача през миналия сезон. Договор подписа и португалецът Фредерик Масиел (31 г., дясно крило) от румънския "Оцелул". Преди това "ЦСКА 1948" направи два авторитетни входящи трансфера. Като свободен агент от "Анортозис" дойде бившият национал Атанас Илиев (30 г.), който е играл у нас за "Черно море", "Ботев" (Пд), "Монтана" и др., а също и в италианския "Асколи". Първият нов играч в "ЦСКА 1948" пък бе опитният халф Борислав Цонев (30 г.), който идва със свободен трансфер от "Арда". Той е юноша на "Левски", като е играл още в "Берое", хърватския "Интер" (Запрешич), китайския "Далиен Про" и др. Нов е и нападателят Мамаду Диало (28 г.), идващ от "Шатору". Сред попълненията е и испанският ляв бек Хуан Мигел Карион - Хуанми (27 г.) и аржентинският халф Браян Собреро (26 г.), който за последно е играл в боливийския "Олуейс Реди". От Кот д'Ивоар пък дойде централният защитник Адама Траоре (25 г.) от "Стад д'Абиджан". Сред престижните попълнения са боливийските национали Хосе Мартинес (22 г., крило) от "Сан Антонио" и Диего Медина (23 г., десен бек) от "Олуейс Реди".

"ЦСКА 1948" обяви също така, че се разделя с над 20 футболисти, тъй като закрива втория и третия си отбор и прави чистка в първия. Сред напускащите са Джонатан Перейра, Асен Георгиев, Евгений Сердюк, Парвизджон Умарбаев, Радослав Кирилов (отива в "Левски"), Реян Даскалов (в "Локомотив 1929", Сф), Стив Фуртадо, Цветомир Цанев, Едуардо Хатамото, Марио Илиевски, Роберт Мариянович, Виктор Ергин, Калоян Кръстев, Кристиан Андонов, Кристиян Величков, Джонас Албенас, Юрий Авраменко, Бирсент Карагарен и Виктор Василев. Ганайският десен бек Кристофър Ачемпонг (25 г.) пък бе преотстъпен до края на сезона на "Монтана". А камерунецът Куфре Ета (21 г.) бе продаден на "Войводина" (Нови Сад).

"СЛАВИЯ"

Столичният клуб си върна лявото крило Тони Тасев (31 г.), когото трансферира през август м.г. в турския втородивизионен "Ерзурумспор". При предишния си престоя при "белите" (2021-2024) Тасев записа 105 мача, 27 гола и 15 асистенции.

Върнат бе и бразилецът Диего Фераресо (33 г.), който може да играе като защитник и крило. Той е бил вече в "Славия" - 51 мача между 2014 и 2016 г. Играл е още за "Литекс", "Локомотив" (Пд), "Ботев" (Вр), а за последно - за румънския "Глория" (Бузъу). Фераресо има и два мача за младежкия национален отбор на България.

"Славия" взе и халфа Илиян Стефанов (26 г.). Бившият национал идва при "белите" като свободен агент, след като се раздели с "Левски".

Преди него "Славия" привлече вратаря на "ЦСКА 1948" Леви Нтумба (24 г.). След него дойде националът на Коморските о-ви Карим Атумани (24 г., защитник) от дубъла на "Монпелие". Освободени от състава бяха вратарят Николай Кръстев, защитникът Виктор Генев и халфовете Емил Мартинов и Айкут Рамадан. Бранителят Велко Йеленкович (22 г.) пък напусна като свободен агент и премина в "Олимпия" (Любляна). Младежкият национал на България Чунг Тханг Нгуен До (20 г.) пък беше продаден на виетнамския "Нин Бин".

"ЛУДОГОРЕЦ"

Разградчани осъществиха пореден силен изходящ трансфер, продавайки втория си капитан Якуб Пьотровски (27 г.) на италианския първодивизионен "Удинезе". От юли 2022 г. насам полякът записа 145 мача, 28 гола и 21 асистенции за "Лудогорец", като стана и три пъти шампион на България. По данни на италиански медии сделката е за 3 млн. евро, но може да достигне 3.5 млн. с допълнителни клаузи.

Също днес "Лудогорец" осъществи и входящ трансфер, като подписа за 3 години с израелския национал Идан Нахмиас (28 г.). Централният защитник досега игра за "Макаби" (Тел Авив) и идва като свободен агент, а израелски медии твърдят, че в Разград ще получава по 400 000 евро на година.

"Лудогорец" също така трансферира крайния защитник Аслак фон Витри (29 г.) в норвежкия гранд "Розенборг", като по неофициална информация трансферът е за 750 000.

Преди това шампионите продадоха на мексиканския клуб "Керетаро" и аржентинския защитник Франко Русо, който бе преотстъпен там този сезон. Клубът се възползва от опцията да го закупи и ще плати близо 1 000 000 евро, включващи трансферната сума и сумата за наема, а след това продаде Русо на катарския клуб СК.

Друг ненужен - Ноа Сонко Сундберг, беше преотстъпен на "Арис" (Солун), след като през миналия сезон игра под наем в турския "Сиваспор".

Иначе първото попълнение на шампиона стана българският национал Станислав Иванов (26 г.). Нападателят идва от "Арда", за който изнесе много силен сезон (38 мача, 11 гола, 6 асистенции). Трансферната сума за бившия играч на "Левски" и "Чикаго Файър" е 350 000 евро, по неофициална информация.

Следващите летни попълнения на разградчани обаче са само чужденци. Първо бе привлечен чешкият халф Филип Калоч от германския втородивизионен "Кайзерслаутерн" срещу 2.8 млн. евро. След това бе финализиран трансферът и на шведския национален бранител Йоел Андерсон от датския гранд "Мидтиланд". После договор подписа бившият младежки национал на Сърбия Петър Станич (23 г.) от "Бачка Топола". Шампионите взеха също така под наем за един сезон от саудитския "Ал Фатех" нападателя Матеус Машадо (22 г.). Бразилецът е познат в България с престоя си в "Черно море" от януари до септември 2023 г., когато 16 мача, 7 гола и 2 асистенции, преди да премине в белгийския "Зюлте Варегем" за 600 000 евро.

"ЛОКОМОТИВ 1929" (СФ)

Договор за два сезона с клуба подписа юношата на "Сао Пауло" Кауе Карузо (23 г.). Бразилският нападател досега е играл в родината си за "Линензе".

Преди него за един сезон със столичните "железничари" подписа националът на Конго Меси Биатоумусока (27 г.). Централният бранител идва като свободен агент от грузинския "Динамо" (Батуми). Играл е в "Ботев" (Вр) през сезон 2022/23 и през есента на 2024 г. В "Локомотив 1929" ще играе в защита със сънародника си Райън Бидунга.

Иначе първият нов в клуба стана Реян Даскалов (30 г.). Опитният халф идва като свободен агент от "ЦСКА 1948". Преди това е играл в дублиращия тим на ЦСКА, "Царско село" и "Берое". Веднага след него подписа и десният бек Христо Митев (25 г.), който е играл преди за "Арда" и "Берое". Със свободен трансфер от "Спартак 1918" (Вн) дойде вратарят Мартин Величков, а от "Крумовград" - халфовете Ерол Дост и Диего Рапосо. От "Септември" (Сф) беше привлечен Митко Митков (24 г.), който е играл още за ЦСКА и "Берое". От дубъла на "Лудогорец" пък дойде вратарят Умут Хабил (20 г.). Под наем от "ЦСКА 1948" дойдоха френският централен защитник Садио Дембеле и бразилският халф Луан Аугусто.

Треньор на "Локомотив 1929" пък стана Станислав Генчев, който замени Ратко Достанич. След края на сезона "железничарите" направиха и чистка в състава, като се разделиха с Диого Тейшейра, Мики Орачев, Ерик Манолков, Светослав Диков, Юлиян Ненов, Мамаду Диара, Атанасиос Пицолис, Бруно Франко, Селсо Рапосо, както и вратарите Жарко Истатков и Драгомир Петков.

"ЛЕВСКИ"

"Левски" подписа договор до лятото на 2028 г. с френския халф Мазир Сула (27 г.), който от януари 2022 до май 2025 г. записа 109 мача и 12 гола за "Черно море". Преди е играл в "Льо Авър" и "Анже".

"Сините" взеха и вратаря Мартин Луков (32 г.). Контрактът с бившия национал е до лятото на 2027 г. Луков е юноша на "сините", но никога в кариерата си не е бил част от представителния тим на родния си клуб. За последно той носи екипа на "Локомотив" (Пд), с който разтрогна през януари.

По-рано вицешампионът привлече бразилското крило Рилдо (25 г.) под наем от португалския "Санта Клара". Преди него "сините" взеха и национала Радослав Кирилов (32 г.), който идва като свободен агент от "ЦСКА 1948". Преди това е играл за "Славия", "Берое", италианските "Венеция", "Кремонезе", "Зюдтирол" и др. Договорът на Кирилов със "сините" е за два сезона. Нов е и централният защитник Никола Серафимов (26 г.), национал на Северна Македония, който идва от унгарския "Фехервар".

Клубът също така се раздели с хърватския вратар Матей Маркович, нападателя Александър Колев, халфовете Илиян Стефанов, Клеман Икенна, Асими Фадига и Асен Чандъров, който беше преотстъпен на "Септември" (Сф) през последния сезон. Напусна и Антоан Стоянов, играл досега под наем в "Ботев" (Вр).

"Левски" трансферира и халфа Джавад Ел Джемили в катарския елитен "Ал Шахания". Договорът на 22-годишния испанец с новия му отбор е за два сезона. Ел Джемили се дойде при "сините" в началото на 2023 г. и записа общо 77 мача с 14 отбелязани гола във всички турнири за българския тим. Също в Катар, но в "Ал Сайлия", премина нидерландският защитник на "сините" Келиан ван дер Каап.

ЦСКА

ЦСКА обяви привличането на албанеца Кевин Додай (19 г.). Крилото е младежки национал на страната си и досега игра за "Влазня". Сумата по сделката може да достигне 450 000 евро с бонусите, според "Шкодра Спорт". Договор с клуба подписаха още бразилският десен бек Дейвид Самуел Кустодио Лима - Пастор (25 г.), който идва от португалския "Фарензе", както и португалският халф Бруно Жордао (26 г.), който бе досега в полския "Радомяк" (Радом), но е играл за "Лацио" и "Уулвърхемптън". Солидна сума (над 1 млн. евро) пък бе платена на "Берое" за голмайстора на Първа лига за миналия сезон Леандро Годой. Така новите чужденци стават петима, след като преди тях бе обявен шведският халф Давид Сегер (25 г.), пристигнал от "Йостер".

Преди това "червените" осъществиха исторически трансфер, след като купиха първи играч от големия си съперник "ЦСКА 1948". Това е защитникът Теодор Иванов (21 г.), син на Валентин Илиев. По неофициална информация сумата по сделката е 400 000 евро. Първи професионални договори със софийския клуб подписаха вратарят Георги Георгиев (19 г.) и офанзивният халф Васил Каймаканов (18 г.), които през миналия сезон играха за втория и третия състав.

"Червените" се разделиха също така с вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, с капитана Лиъм Купър, както и с халфовете Марселино Кареасо, Джонатан Линдсет и Станислав Шопов, който премина като свободен агент в хърватския "Осиек". Матиас Фаетон пък беше преотстъпен на швейцарския "Цюрих".

Клубът осигури второ попълнение за дублиращия си отбор. Това е талантливият вратар Даниел Николов (19 г.), който досега бе титуляр в "Дунав от Русе". За втория тим на "червените" ще играе и младежкият национал Мартин Сораков (21 г.). Нападателят вкара 12 гола за "Монтана" през миналия сезон.

"БОТЕВ" (ПД)

Най-новото попълнение на "Ботев" (Пд) е националният защитник на България Симеон Петров (25 г.). Той бе привлечен от унгарския "Фехервар", а преди това е играл за "Шльонск" (Вроцлав) и "ЦСКА 1948".

френският бек Енок Куатенг (28 г.), който е играл преди за "Бордо" и "Нант". За последно той е бил в турския "Анкарагюджю" и след това изкара успешни проби при пловдивчани.

Също така Тодор Неделев официално се завърна при "жълто-черните", съобщиха от клуба. Той ще играе под наем в родния си клуб през целия предстоящ сезон. Снощи, след мача на "Лудогорец" с "Динамо" (Минск) Неделев обяви, че е изиграл последния си мач за шампионите, където бе продаден именно от "Ботев" (Пд).

По-рано за треньор на отбора бе назначен Николай Киров (50 г.), за когото това ще е втори престой. Той води "Ботев" от август 2016 до май 2019 г. Киров води през миналия сезон "Спартак 1918" (Вн). Първият привлечен нов играч в "Ботев" бе именно от варненския клуб - нападателят Димитър Митков (25 г.), който идва като свободен агент.

Вторият пък бе опитният халф Емил Мартинов (33 г.), който досега игра в "Славия". А малко по-късно и нападателят Стивън Петков бе представен като трето ново попълнение това лято. 30-годишният футболист изигра 51 мача за "Ботев" през 2017 и 2018 г. и вкара 26 гола. Петков идва от португалския "Фейрензе", където записа общо 76 мача (21 гола). След него подписа бившият национален вратар Даниел Наумов (27 г.), който идва като свободен агент от ОФИ (Крит). Нови са още хърватският защитник Никола Солдо (24 г.), играл за последно в "Кьолн", бразилското крило Таилсон (26 г.) от румънския "Политехника" (Яш), бившият юношески национал на Португалия Енрике Жоку (23 г., дефанзивен халф) от "Апоел" (Тел Авив).

Пловдивският клуб осъществи още един авторитетен изходящ трансфер. Титулярният вратар Ханс Кристиан Бернат (24 г.) беше продаден на германския втородивизионен "Карлсруе". Сумата по сделката не бе оповестена официално. Бернат премина в "Ботев" през юли м.г. от "Одензе" и записа 37 мача.

Преди него нигериецът Самуел Акере (21 г.) беше продаден на полския "Видзев" (Лодз), а сънародникът му Ехидже Укаки (20 г.) - на "Шефилд Юн". Сумите по сделките не бяха разкрити. Договорите си с пловдивчани разтрогнаха Ален Корошец, Атанас Чернев, Андрей Йорданов, Георги Николов, Вини Трибуле, Сирики Диабате, Тарек Исауи и Джамал Амофа. Друг от напусналите - Янис Карабельов, пък подписа с "Партизан" (Белград). По-късно Йорданов размисли и се върна в "Ботев".

"БОТЕВ" (ВР)

Ръководството на клуба обяви привличането на нападателя Аймен Суда, който у нас е играл в "Локо" (ГО), "Локо" (Пд) и "Пирин" (Блгр). Футболистът е роден в Лион и има тунизийски корени, играл е още във Франция, Бразилия, Испания, Тунис, Турция, Румъния и Шотландия.

Преди това като свободен агент от "Хебър" беше привлечен халфът Божидар Пенчев (23 г.), бивш играч на "Берое". Също със свободен трансфер от "Локомотив" (Пд) дойде Мартин Петков (22 г.), бивш нападател на "Левски". Защитникът Милен Стоев (25 г.) идва от "Спартак 1918" (Вн), а след него оттам дойде и панамският халф Ромееш Ивей (31 г.). Американският халф Хосе Гайегос (23 г.) е бил досега в датския "Сьондерийске", а сръбският защитник Никола Влайкович (29 г.) е играл в северномакедонския "Струга" (Трим-Лум). Младежкият национал Антоан Стоянов (20 г., халф) подписа постоянен договор с "Ботев", след като досега игра като преотстъпен от "Левски", но преди дни прекрати договора си със столичния клуб. Друг младежки национал - защитникът Росен Маринов (20 г.) пък дойде от дубъла на ЦСКА. В отбора за постоянно остава и вратарят Димитър Евтимов, който досега бе под наем от ЦСКА. Ключовият нападател на врачани Браян Переа, бразилецът Евертон Потигуар и вратарят Федерико Бариос пък напуснаха клуба.

"ЛОКОМОТИВ" (ПД)

Клубът подписа договор за 2 г. с Ахмад Кхалайла, който стана седмото лятно попълнение на "черно-белите". Израелецът е роден на 19.03.2001 г., юноша е на "Бней Сахнин", а е играл още в "Апоел" (Каукаб), "Макаби" (Ум Ал-Фам) и "Апоел" (Афула). Той обаче издържа само две седмици и прекрати контракта си с пловдивчани.

Преди това "Локомотив" подписа договор за 3 сезона с бразилския защитник Лукас Риян (22 г.), играл за последно в родината си за втородивизионния "Ботафого" (Рибейрао Прето). Пловдивчани взеха като свободни агенти и двама аржентинци от "Берое". Това са дясното крило Франсиско Политино (26 г.) и халфа Енцо Еспиноса (24 г.). Привлечен бе и венецуелецът с испански паспорт Адриан Кова (24 г.). Юношата на "Атлетико" (М) е играл за "Логронес", а последно - в "Крумовград". Кова е бивш младежки национал на Венецуела. От "Беласица" пък беше привлечен капитанът Мартин Русков (23 г., защитник), а от "Марек" - бившият младежки национал Мартин Атанасов (23 г., халф). От "ЦСКА 1948" дойде крилото Ивайло Марков (20 г.). При пловдивчани се върна десният бек Николай Николаев (28 г., за последно в "Хебър"), който игра за тима от 2019 до 2022 г. Сред новите са още босненският вратар Петър Зовко (23 г.) от "Специя" (Ит) и румънският халф Каталин Иту (25 г.) от "Крумовград".

Пловдивският клуб направи мащабна чистка в отбора и се раздели с Диого Абреу, Ловро Бизяк, Тобиас Бьорнщад, Марсилио, Божидар Костадинов, Видол Сейменски, Христо Иванов, Хорхе Сегура, Кристиан Томов, Мартин Петков, Мартин Хайдаро, Патрик Степински, Кристиян Пешов и Ангел Лясков.

"ЧЕРНО МОРЕ"

Варненци привлякоха португалския вътрешен халф Давид Телеш (27 г.). Той е юноша на "Спортинг" (Лисабон), играл е за "Академика" (Коимбра), а за последно е бил в третодивизионния "Анадия".

Договори с "Черно море" подписаха още халфът Асен Чандъров (26 г., от "Левски"), нападателят Георги Лазаров (20 г., "Фратрия"), вратарят Кристиан Томов (22 г., "Локомотив", Пд), португалецът Селсо Сидни (24 г., "Луситания") и други четирима бразилци - крилото Фелипе Араужо (21 г., "Ибрачина"), левият бек Бандаро (20 г., "Ибрачина") и нападателите Жоао Контрейрас (25 г., "Линенсе", Исп) и Густаво Франса (22 г., "Униао Сантарем", Порт).

Бронзовият медалист се раздели и с двама основни играчи. Бразилският нападател Брено Тейшейра (23 г.) се върна да играе в родината си за втородивизионния "Америка Минейро". Сумата по сделката не е обявена. Преди това националът Виктор Попов (25 г.) напусна варненци и премина като свободен агент в полския "Корона" (Киелце). Напусна и нападателят Дерик Осей.

"АРДА"

Клубът от Кърджали продаде нападателя Тонислав Йорданов (26 г.) на новака в унгарската елитна дивизия "Кишварда". Сумата по трансфера не е обявена официално. Нигериецът Чинонсо Офор (25 г.) пък бе трансфериран в руския "Балтика" (Калининград) за 900 000 евро.

"Арда" също така си осигури още един нов класен играч. Със свободен трансфер беше привлечен разтрогналият с "Ботев" (Пд) нападател Георги Николов (22 г.). Бившият младежки национал е играл още в "Лудогорец II", "Хебър" и др. Привлечен бе и португалският флангови играч Иснаба Мане (21 г.), който идва под наем от "Спортинг" (Лисабон).

Първите две летни попълнения на "Арда" пък станаха игралите в националния отбор Бирсент Карагарен (32 г.) и Антонио Вутов. Халфът Карегерен идва като свободен агент от "ЦСКА 1948", а преди това е играл за "Локомотив" (Пд), "Дунав", "Верея" и др. Вутов (29 г.), който започна кариерата си в "Левски", подписа за 3 сезона. Той идва от "Спартак 1918" (Вн), а преди това е играл в италианските "Удинезе", "Козенца" и "Лече", в "Ботев" (Пд), "Мезьокьовешд" (Унг), "Локомотив 1929" (Сф) и "ЦСКА 1948". Отделно националът Светослав Ковачев прие да остане в отбора и да подпише за 3 сезона, след като през пролетта игра като преотстъпен от руския "Ахмат" (Грозни).

"ДОБРУДЖА"

Първото лятно попълнение на новия член на Първа лига стана сенегалският халф Малик Фол (22 г.), който от началото на годината записа 10 мача за "Крумовград". Преди това дефанзивният халф е играл в "Беверен" (Бел) и "Ал Хилал" (ОАЕ). След него договор подписа левият бек Джан Хасан (23 г.) от "Дунав от Русе". Нов е и словенският халф Алмин Куртович (25 г.), играл досега за "Мура".

"МОНТАНА"

Завърналият се в Първа лига "Монтана" взе като свободен агент от втородивизионния "Пирин" Илиъс Илиадис (24 г.). Роденият в Торонто бивш юношески национал на Гърция може да играе като дефанзивен халф и централен защитник. Преди него подписаха 24-годишните португалски халфове Жозе Гата ("Мариалваш") и Томаш Азеведо ("Лузитания"). Гата е юноша на "Бенфика", а Азеведо е играл за дублиращия тим на лисабонския гранд. Сред попълненията са също хърватският вратар Марио Мустапич (25 г.) от "Мура" (Слвн), нигерийският ляв бек Соломон Джеймс (22 г.) от "Марица" и нападателят Николай Ганчев (25 г.) от "Марек". А Борис Димитров (21 г.) идва под наем от "ЦСКА 1948". По-късно обаче Ганчев, Мустапич и Гата набързо разтрогнаха договорите си.

Клубът се раздели и с досегашните си играчи Уилфред Коуакоу, Стивън Кирилов, Кристиян Тасков и голмайстора Мартин Сораков, който премина в ЦСКА.

"СПАРТАК 1918" (ВН)

Варненци взеха френския нападател Луис Пахама (32 г.), който идва от "Дунав от Русе".

Трима от досегашните играчи на варненския тим напуснаха и преминаха във втородивизионния "Фратрия" - Виктор Митев, Ангел Грънчов и Александър Цветков. След един мач във "Фратрия" обаче Грънчов се върна в "Спартак 1918". Завърна се и вратарят Максим Ковальов, който бе обявил, че си е прекратил договора едностранно заради забавени заплати. По взаимно съгласие разтрогна австрийският защитник Феликс Щраус.