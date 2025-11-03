Медия без
Падна рекорд на Таня Богомилова от 1988 г.

Подобри го 22-годишната Камелия Стоименова по време на турнир в Лондон

Днес, 12:07
Камелия Стоименова
Плувен клуб
Камелия Стоименова

Камелия Стоименова подобри националния рекорд на олимпийската шампионка Таня Богомилова на 200 м бруст в малък басейн, съобщи Плувен клуб "Спринт София". 22-годишната състезателка финишира първа в дисциплината с 2:25.59 минути на зимния шампионат по плуване на Лондон. Така тя слезе под постижението на Богомилова от 2:25.95, поставено в Благоевград през 1988 г. 

22-годишната Стоименова, която е родена в Лондон, се състезава за отбора NUEL от британската столица. Майка ѝ Гергана Стоименова е родом от Разлог, като е тренирала лека атлетика в ученическите си години. Бащата Иван Стоименов е от Пазарджик, бивш състезател по модерен петобой. Има титли от републикански първенства за юноши.

