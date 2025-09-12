Ивелин Попов обвини треньора на "Ботев" (Пд) за напускането си

Ивелин Попов хвърли вината за внезапното си напускане на "Ботев" (Пд) върху треньора на отбора Николай Киров, който не му гарантирал титулярното място. "Най-голяма заслуга да не съм в отбора има Николай Киров (...) Последните месеци започнах да усещам резки промени към отношението към мен. Главно от старши треньора. Играхме срещу "Лудогорец" и без да говори с мен, без да ми каже нищо ме остави извън титулярния състав. Преди мача ме пита дали може да разчита на мен за смяна. Казах му да, но и му казах, че това не е окей. След това Киров ми обясни, че е трудно да играем с Неделев заедно. Питах дали аз съм човекът, който ще стои повече не пейката, но отговор не последва, само клатене на глава. Казах им, че тази роля не мога да я приема и не я желая. Тодор беше с нас и го питах дали той би стоял на пейката - той каза "не". И аз не съм съгласен. Имам 7-8 месеца (б.ред. - кариера като футболист) и искам да ги завърша като пич. В такъв случай казах, че е по-добре по-възрастният да разтрогне договора и да си тръгне. Изрично казах няколко пъти, че за мен и двамата (б.ред. - с Неделев) можем да играем по едно и също време. Треньорът, ако ме искаше да ме има в състава си, можеше да намери вариант", заяви 37-годишният Попов пред "Спортал".

Думите му са шокиращи, тъй като във футболната йерархия на всеки нормален клуб треньорът е този, който взема решенията относно титулярния състав. Преди дни и собственикът на "Ботев" (Пд) Илиян Филипов в изявлението си по повод напускането на Попов потвърди, че крайната дума относно отбора има именно Киров.

Същевременно Ивелин Попов отрече да е имал лидерски конфликт в "Ботев" с Тодор Неделев. "На тези години играя футбол за удоволствие, да стоя и да си вземам само заплата не става. Познавам се. Затова, когато нещо не ми харесва, ставам и си заминавам. В града имаше доста слухове, че аз и Тодор Неделев сме в конфликт, има интриги. Аз съм две години капитан на този отбор, досега не е имало конфликт. Аз не мога да стоя и да се унижавам. Не искам по този начин да ставам директор (б.ред. - Попов имаше предложение да заеме директорски пост в "Ботев" през лятото на 2026 г., когато приключи кариерата си). Не ми е фикс идея. Не се стигна до по-задълбочени разговори, приеха го, станах и си тръгнах", допълни досегашният капитан на "Ботев".

Той дори вкара интрига около Николай Киров: "Не знам дали ще е с този треньор или не (б.ред. - дали "Ботев" ще продължи и занапред с Киров). Това, което видях за два месеца, комуникацията му с играчите не е много добра. Времето ще покаже."

Това не е първият скандал, в чиято основа е Ивелин Попов. През август 2023 г. той напусна "Левски" без да обяснява причините, а по-късно само намекна, че е имал разногласия със собственика на клуба Наско Сираков. През ноември 2019 г. пък се отказа от националния отбор, чийто капитан бе, а след това отхвърли няколко покани да се върне да помогне на тима. А още по-рано - през ноември 2014 г., той изпусна дузпа при домакинското равенство 1:1 с Малта, а след мача изтърси: "След мача пих пет аулина. Бях вкъщи с жена ми и баща ми, отворих една бутилка уиски и така удавих мъката. В 6:30 сутринта тръгнах за летището, дотогава не съм мигнал."

Иначе Попов не е решил още къде ще продължи кариерата си. Той не отрече, че е поканен от "Локомотив 1929" (Сф), но е имал и обаждания от други клубове. Яснота щяло да има до края на другата седмица. Футболистът не изключи и вариант, при който да не се разбере с нито един отбор.