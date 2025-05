Треньорът на "Ботев" (Пд) напусна с 0:4, но обеща да се върне

Треньорът на "Ботев" (Пд) Душан Керкез не промени мнението си и напусна поста си след последния мач на отбора за сезона. Босненският специалист ще запомни начина, по който бе изпратен от публиката, но не и самия мач, тъй като пловдивчани загубиха тежко с 0:4 в домакинството си срещу ЦСКА.

Керкез спази линията си да обръща специално внимание на феновете и им се извини за поражението. Той също така се зарече да се завърне в "Ботев", където работи от септември 2023 г. и през м.г. спечели с тима Купата на България. "Извинявам се за резултата тази вечер! Тези две години са много позитивни, има много позитивни моменти. Благодаря за голямата подкрепа за мен и треньорския щаб! Голямо благодаря на моите футболисти! Много години съм футболист и треньор, но такава подкрепа при този резултат... много благодаря, много, много... В един момент ще се върна тук и "Ботев" ще стане шампион. Вие заслужавате да бъдете шампиони, благодаря ви много! От сърце! Нямам думи. Имаш един живот - има пари, няма пари, но за това, което ми се случи в Пловдив нямам думи. Ако се погледнат двете години - Купата, Европа, може да се даде позитивна оценка", заяви развълнуваният Керкез, който изведе "Ботев" до шесто място в крайното класиране. Той най-вероятно ще продължи треньорската си кариера в полския "Краковия" (Краков).

Головете за ЦСКА вкараха Станислав Шопов (28), Илиан Илиев (51), Йоанис Питас (62) и Иван Тасев (81). Попадение на капитана на "Ботев" Ивелин Попов в 40-ата мин. пък беше отменено заради нарушение на Константинос Балоянис срещу Лумбард Делова при атаката. С този успех ЦСКА се опита частично да се реваншира на феновете за загубата с 0:1 от "Лудогорец" във финала за Купата на България. Още преди този мач "червените" си бяха осигурили петото място (и първо във втората група на втората фаза на първенството), което им осигурява място в плейофа за квота за Лигата на конференцията. Съперник ще е "Арда", а самият мач ще е на 31 май.

Треньорът на ЦСКА Александър Томаш най-вероятно ще бъде освободен от поста след този плейоф, независимо от резултата. Той обаче не засегна темата, а обяви, че в момента мислите му са към победа над "Арда". "Все още е трудно и боли. Истината е, че прегоряхме в мача с "Лудогорец". Такива мачове ни дойдоха изневиделица, защото ние не показахме нищо в онзи мач. Не че "Лудогорец" нещо показа, но това е финал. Радостното е, че футболистите успяха по най-бързия начин да се отърсят, но пък предстои още по-тежко изпитание. Трябва да направим всичко възможно ЦСКА да играе в Европа. В последно време, без финала, ни се получава играта с резултати. Преди имахме игра, нямахме резултат, но тези "up and down" (анг. - възходи и падения) в шампионата не е окей. Трябва една дума - постоянство. Ние можем да победим всеки един отбор в България, но явно това "на всяка цена" не ни се отрази по най-добрия начин. Нямах предпочитания срещу кого ще играем бараж. За нас има едни път на баража - победата. Аз съм казвал много пъти - ако не мога да се справя, не съм за тук. Неприятно е, боли. В крайна сметка животът продължава. Трябва да направим най-доброто", каза Томаш.