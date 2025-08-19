Хулио Веласкес за втори път отнесе глоба от БФС

Испанският треньор на "Левски" Хулио Веласкес за втори път в кариерата си у нас бе наказан от Дисциплинарната комисия след мач от Първа лига.

След като през ноември 2024 г. той бе санкциониран с предупреждение и глоба 300 лв. след мача с "Лудогорец", спечелен с 2:1, Веласкес се опари за втори път. Сега обаче ДК на БФС го наказа и с предупреждение за отстраняване за 1 мач, придружено с глоба от 400 лв., и с допълнителни 200 лв. за поведението му на дубоя във Враца с местния "Ботев" от V кръг.

Отделно "Левски" трябва да плати 1800 лв.за поведението на своите фенове на ст. "Христо Ботев" - 1500 за обидни и нецезурни скандирания и за палене на факли по трибуните.

Най-големи глоби по тези и подобни параграфи са наложени след мача "Берое" - "Ботев" (Пд), завършил 1:2. Домакините от Стара Загора ще плащат общо 4300 лв., а гостите от Пловдив - 5800 лв., а в допълнение пом.-треньорът на "канарчетата" Атанас Рибарски е с предупреждение за отстраняване за 1 мач и глоба от 400 лв.

"Черно море" ще трябва да внесе в касата на БФС общо 2300 лв. и да възстанови щетите, нанесени от феновете му на стадиона на "Спартак 1918" (Вн). Глоби има още за "Локомотив" (Пд, 1800 лв.), "ЦСКА 1948" и "Монтана" (по 1500 лв.), "Славия", "Спартак 1918" (Вн) и "Ботев" (Вр) - по 300 лв.