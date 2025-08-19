Медия без
Хулио Веласкес за втори път отнесе глоба от БФС

"Берое" и "Ботев" (Пд) понесоха най-тежки санкции след мача им от V кръг

Днес, 17:00
Хулио Веласкес получи предупреждение за отстраняване от скамейката за един мач
БГНЕС
Хулио Веласкес получи предупреждение за отстраняване от скамейката за един мач

Испанският треньор на "Левски" Хулио Веласкес за втори път в кариерата си у нас бе наказан от Дисциплинарната комисия след мач от Първа лига. 

След като през ноември 2024 г. той бе санкциониран с предупреждение и глоба 300 лв. след мача с "Лудогорец", спечелен с 2:1, Веласкес се опари за втори път. Сега обаче ДК на БФС го наказа и с предупреждение за отстраняване за 1 мач, придружено с глоба от 400 лв., и с допълнителни 200 лв. за поведението му на дубоя във Враца с местния "Ботев" от V кръг. 

Отделно "Левски" трябва да плати 1800 лв.за поведението на своите фенове на ст. "Христо Ботев" - 1500 за обидни и нецезурни скандирания и за палене на факли по трибуните.

Най-големи глоби по тези и подобни параграфи са наложени след мача "Берое" - "Ботев" (Пд), завършил 1:2. Домакините от Стара Загора ще плащат общо 4300 лв., а гостите от Пловдив - 5800 лв., а в допълнение пом.-треньорът на "канарчетата" Атанас Рибарски е с предупреждение за отстраняване за 1 мач и глоба от 400 лв.

"Черно море" ще трябва да внесе в касата на БФС общо 2300 лв. и да възстанови щетите, нанесени от феновете му на стадиона на "Спартак 1918" (Вн). Глоби има още за "Локомотив" (Пд, 1800 лв.), "ЦСКА 1948" и "Монтана" (по 1500 лв.), "Славия", "Спартак 1918" (Вн) и "Ботев" (Вр) - по 300 лв. 

