Университетите закръгляват таксите си при прехода към новата валута

През април традиционно се определят таксите за обучение в държавните университети за следващата година. Тази година те са особено любопитни не само заради въвеждане на еврото, но и заради повишената последните години издръжка за висшите училища. От тази издръжка зависи както цената на обучението в държавна поръчка, така и тази на платеното обучение, което първоначално поскъпна шоково в някои университети. Предложенията на висшите училища показват, че някои са запазили цената на обучението си, други са закръглявали към евро в полза на студентите, трети - в своя полза. Не липсват и случаи на сериозно поскъпване на висшето образование за някои специалности, особено за първокурсниците. А понякога логиката защо една специалност в един университет струва 100 евро, а в друг 7 пъти повече - се губи. Какво е положението за 2026/27 г.? Къде кои специалности поскъпват и защо?

Как се определят таксите?

Таксите на студентите в държавна поръчка се утвърждават от Министерския съвет по предложение на просветния министър и въз основа на предложенията на университетите. Те не бива да надвишават 2/3 от средствата за издръжка на обучението, които получават висшите училища по два критерия - според качеството на обучението и според отделните нормативи за всяко професионално направление за един студент, определени от държавата.

Ако нормативът за икономика е 3, както е в случая, той се умножава по базовия норматив от 823 лв. за всички направления и за всички висши училища (получава се 2469 лв.), както и по коефициента за качество, който за всеки университет е различен. За СУ коефициентът за качество за икономиката за 2025 г. е 1.84, т.е. за нея издръжката ще е 2469 лв., умножени по 1.84, или 4542 лв. В УНСС издръжката на студент по икономика излиза 5382 лв., тъй като университетът има по-висок коефициент за качество (2.18). Т.е. таксите по икономика в СУ и в УНСС не бива да надвишават съответно 3028 лв. и 3588 лв. (Университетите, разбира се, залагат по-ниски такси, защото горната граница би била непосилна за много студенти). За математика сметките излизат по следния начин - в СУ таксата не бива е по висока от 7736 лв., а в ТУ-София - максимум 5105 лв.

Специален режим или източване на бюджета

Какво се получава обаче на практика? ТУ-София е определил такса по математика за догодина от 615 евро, равняващи се на миналогодишната сума от 1200 лв., въпреки че законът му позволява да я увеличи четирикратно. Софийският университет обаче залага такса за математика от 3950 евро (7725 лв.), което е с около 5 евро по-ниско от т.г. и от максимално разрешеното по закон. Едното обяснение от Университета е, че законът го позволява. Другото е, че студентите всъщност няма да плащат тези огромни суми, защото математиката е защитено направление, съответно обучението по него е безплатно. Безплатно е обаче за студентите, но не и за държавата, която превежда въпросната сума на съответния университет като компенсация. Т.е. видно е, че СУ продължава да се възползва, май единствен от всички висши училища, по този морално спорен начин от плащаните от държавата компенсации за приоритетните направления и защитени специалности.

По същия начин, космически са таксите и за още няколко направления в СУ - 2100 евро по религия и теология, 5800 евро за химически науки, 5450 евро за физически науки и т.н. Тези такси няма да се плащат от студентите, защото са в професионалните направления, освободени от заплащане. Парите за тях обаче ще се преведат на СУ от държавния бюджет. Безплатно в Университета догодина ще учат още младежите, записали се в направление здравни грижи, както и в специалностите: хебраистика, ядрена техника и ядрена енергетика, различни видове филологии - арменистика, африканистика, индология, иранистика, класическа филология, румънска, новогръцка и унгарска филология, както и педагогика на обучението по математика, информатика и природни науки.

Иначе цената на обучението по математика като цяло се увеличава символично в университетите, които я предлагат. В Пловдивския университет тя остава същата - 358 евро, а в Шуменския университет се увеличава от 600 лв. на 330 евро, или 23 евро повече, оставайки най-ниска от всички държавни висши училища. В Югозападния университет таксата расте от 950 лв. на 500 евро, или 13 евро повече, в Русенския - от 960 лв. на 520 евро, или 29 евро повече, а във Великотърновския - от 900 лв. на 476 евро, или ръст от 15 евро.

От 15 евро до 287 евро по-скъпо

Ако вземем средния размер на таксата за обучение на студентите за академичната 2026/27 г., то увеличение от 15 евро, до 545 евро, не изглежда кой знае колко непосилно. При докторантите обаче усреднената годишна цена на обучението ще бъде 1130 евро, което е значителен ръст от 287 евро. Не е символично и поскъпването средно с 53 евро за специалностите от област "Здравеопазване и спорт" - 615 евро при 562 евро досега. Доста се повишава и средната такса за обучение във висшите военни училища от 603 на 725 евро, или 120 евро поскъпване.

Медицината поскъпва главно в МУ-Варна

Най-много обучението по медицина поскъпва в Медицинския университет - Варна. Първокурсниците няма да плащат 1400 лв. на година, а 800 евро, или 83 евро повече. При студентите от втори и трети курс повишението е от 1400 лв. на 720 евро, или само с 4 евро, за младежите от 4 курс - от 1200 лв. на 720 евро, или близо 100 евро повече, а за тези от 5 и 6 курс става 620 евро (или ръст от 6 евро).

В МУ-София цената на медицината остава непроменена - 614 евро, а в МУ-Плевен и МУ-Пловдив закръглянето заради еврото води до 6 евро по-висока такса - до 620 евро. В Бургаския държавен университет има намаление на таксата по медицина за студентите от 1 до 3 курс - от 1600 лв. на 800 евро, или около 15 евро по-малко. Най-евтино излиза обучението по медицина в СУ - то ще е 480 евро на година, или 6 евро повече от т.г.

Педагогиката - от 252 евро до 570 евро

Педагогиката е от направленията, за които се твърди, че няма голямо значение в кой университет се учи, защото накрая заплатите на учителите навсякъде са сходни. Ако вземем за сравнение цената на обучението обаче, разликите не са никак малки. В Техническия университет - София това направление, нетипично за техническия му профил, ще струва 250 евро, колкото и досега. В Софийския университет обаче, който има два пъти по-висок коефициент за качество от останалите университети, да учиш педагогика се оказва също много евтино - 270 евро на година, което е дори 1 евро по-малко от т.г. Същата е цената и в Шуменския университет, който залага 14 евро увеличение.

За сметка на това обучението по педагогика в Бургаския държавен университет е 570 евро (увеличението спрямо т.г. е символично), което е най-скъпото от всички висши училища. На следващо място е обучението в Югозападния университет, където таксите в това направление се вдигат най-сериозно - от 960 лв. на 550 евро, или с 58 евро. В Пловдивския университет педагогиката остава 358 евро, а във Великотърновския и Русенския има леко увеличение - съответно до 444 евро и 490 евро. В Тракийския университет положението е по-различно - първокурсниците ще плащат 440 евро, или 5 евро повече от т.г., докато за второкурсниците и третокурсниците сумата - също 440 евро, се оказва доста по-висока от тазгодишната цена, която за тях е съответно 800 лв. и 700 лв.

107 евро за национална сигурност

Напук на старите спомени, че обучението по национална сигурност е свръхскъпо, таксите за догодина в някои висши училища, показват точно обратното. За 107 евро годишно, колкото струва вече горе-долу сметката в ресторант за два души, може да учите тази важна за сигурността на страната ни специалност в редовна бакалавърска форма в Пловдивския университет. А в Академията на МВР цената й е се запазва на 180 евро на година за задочна форма при магистрите. Срещу двойно повече от 390 евро може да учите национална сигурност в Шуменския университет (20 евро поскъпване спрямо 2025 г.). И тук ниските цени свършват. В останалите университети таксите варират от 476 евро (или 15 евро повече - Великотърновски у-т) до 720 евро в УниБИТ, където сумата е най-висока. Най-значимо е поскъпването на тази специалност във Висшето военно-морско училище "Н.Й. Вапцаров" - от 900 лв. на 620 евро, или 150 евро повече, във Военната академия "Г. Ст. Раковски" - от 1200 лв. на 700 евро, или 86 евро повече, както и в Националния военен университет "В. Левски" - от 980 лв. на 550 евро, или около 50 евро повече.

Икономиката скача с до 80 евро на година

По-качественото обучение в дадено направление не винаги значи и по-високи такси. Така е и при икономиката. Таксите тук също варират доста - от 236 евро в Аграрния университет до 500 евро в Югозападния университет и във Висшето транспортно училище, които имат доста по-ниски коефициенти за качество от УНСС, където кандидат-икономистите ще плаща 430 евро, което е близо 70 евро повишение спрямо т.г. Останалите специалности в УНСС, като право, политически науки, обществени комуникации и др., също скачат от 900 лв. на 560 евро, или с близо 100 евро.

В Шуменския университет скокът при икономиката е с близо 80 евро, до 330 евро, а в Университета по хранителни технологии - с около 45 евро, до 400 евро. Стопанската академия в Свищов минава със символично увеличение - от 690 лв. на 360 евро, а Икономическия университет - Варна увеличава цената на икономиката с около 25 евро, до 490 евро. В Софийския университет обучението по икономика остава на същата цена от около 310 евро.

Общо инженерство - за 370 евро или за 550 евро

При общото инженерство също има поскъпване, но не задължително да е само в най-добрите в това направление университети. Най-голям е скокът на таксите в Националния военен университет "В. Левски" - близо 100 евро повече, до 600 евро, както и във Висшето транспортно училище "Т. Каблешков" - с над 130 евро, до 500 евро. В ТУ-София цената на техническите науки остават в сегашния размер от около 615 евро, в ТУ-Варна общото инженерство се повишава с около 55 евро до 441 евро, а в Шуменския - с около 60 евро, до 370 евро на година. Висока такса в това направление има и в Университета по хранителни технологии, където то се явява нетипично за профила му - 550 евро.