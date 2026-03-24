Български астрономи откриха нова свръхземя

Тя се намира на 91 светлинни години от нас и обикаля в орбита около звездата GJ 1137

Днес, 10:17
Свръхземите са без аналог в Слънчевата система - по-големи са по размери от Земята, но значително по-малки от Нептун.

Българската група за търсене на екзопланети към проекта "EXO-RESTART" към катедра "Астрономия" към Физическия факултет на Софийския университет е с нова научна публикация с водещ принос от България, в която се съобщава за новооткрита свръхземя около звездата GJ 1137. Откритието е направено след анализ на дългопериодичната магнитна активност на звездата и е публикувано в престижното международно списание Astronomy & Astrophysics. Водещ автор на изследването е Деница Стоева, докторант в катедра "Астрономия" към Физическия факултет на СУ и млад учен към проекта "EXO-RESTART".

Екзопланети са всички планети, обикалящи около звезди извън Слънчевата система. Търсенето на екзопланети и особено на такива, подобни на Земята, е една от най-актуалните научни задачи днес. В ново проучване международен екип с водещо българско участие съобщава за откриването на нова екзопланета от тип "свръхземя". Тя се намира на 91 светлинни години от нас и обикаля в орбита около звездата GJ 1137, по-известна с името Макондо. Звездата е по-малка и по-хладна от Слънцето, което ѝ придава леко оранжев оттенък. Част е от южното съзвездие Помпа и е кръстена на едноименния град от творбата на Габриел Гарсия Маркес "Сто години самота". 

Още от 2005 г. е известно, че в орбита около GJ 1137 обикаля екзопланета. Тя е открита от екипа на д-р Кристоф Ловис чрез метода на лъчевите скорости. Този метод включва измервания на движението на звездата по линията на наблюдение, породено от наличието на една или повече екзопланети в системата. Използвайки само 16-те измервания, с които разполагат тогава, учените успяват да открият GJ 1137b - екзопланета от тип "топъл Сатурн" с орбитален период от 145 дни.

Днес, 20 г. по-късно, екип от астрономи със силно българско участие открива втора екзопланета. Благодарение на продължителните наблюдения със спектрографа HARPS, разположен на 3,6-метровия телескоп на Европейската южна обсерватория в Ла Сия, Чили, българските учени, част от проекта EXO-RESTART към СУ, имат възможността да анализират данни за GJ 1137, събирани от 2004 г. до 2017 г. В резултат, учените разполагат със 140 прецизни наблюдения на лъчевата скорост на звездата. Анализът им позволява да се подобри значително знанието за системата на GJ 1137. В наскоро приетата за публикация в списанието Astronomy & Astrophysics статия учените съобщават за откриването на GJ 1137c - екзопланета от тип "свръхземя" с период от 9,4 дни и маса над 5 пъти тази на Земята. Свръхземите са по-големи по размери от Земята, но значително по-малки от Нептун. Това са планети без аналог в Слънчевата система, и точно това прави откритието на GJ 1137c особено интересно и значимо.

"Наличието на голямото количество данни, покриващи 13 последователни години, ни позволи успешно да разграничим “пулса“ на звездата от сигналите, причинени от екзопланети", разказва докотрантът Деница Стоева, водещ автор на изследването. "Подробното моделиране на лъчевите скорости заедно със звездната активност разкри сигнала на новата свръхземя и ни предпази от погрешното интерпретиране на звездния цикъл като юпитерова планета. Това е поука за всички, занимаващи се с откриването и изучаването на екзопланети", допълни Атанас Стефанов, докторант към Института по астрофизика на Канарските острови и съавтор на изследването.

Работата на българската научна група е подкрепена по проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" по програма ВИХРЕН-2021, чийто ръководител е д-р Трифон Трифонов. Научната публикация е достъпна като pre-print тук: https://arxiv.org/abs/2603.04919. Повече за EXO-RESTART можете да откриете тук: https://exo-restart.com/

 

 

Още новини по темата

Астрономи откриха квази луна на Земята
22 Септ. 2025

Българи са шампиони на световната олимпиада по астрономия
22 Авг. 2025

Индийският луноход откри доказателства за древен магмен океан на Луната
23 Авг. 2024

Проследяване с един пиксел опростява автопилота при колите
25 Юни 2024

В Китай разработват лазерен двигател за подводници

23 Апр. 2024

Учените ще взимат до 8000 лв. заплата по нова програма
15 Апр. 2024

САЩ разработили слънчеви панели с ефективност от 190%

11 Апр. 2024

Марин Бъчеваров е първият български астроном
06 Апр. 2024

Меркурий може да се наблюдава ясно около 25 март
23 Март 2024

Нова астрономическа станция ще бъде изградена край Рожен за над 3 млн. евро
23 Яну. 2024

Наши ученици спечелиха 8 медала от международна олимпиада по астрономия
13 Ноем. 2023

Учените по програма ВИХРЕН ще получават до 7000 лв.
30 Окт. 2023

78 български изследователи са сред първите 2% топ учени в света
19 Окт. 2023

Имаме уникален шанс да видим кометата Нишимура
11 Септ. 2023

