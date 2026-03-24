Български астрономи откриха нова свръхземя

Българската група за търсене на екзопланети към проекта "EXO-RESTART" към катедра "Астрономия" към Физическия факултет на Софийския университет е с нова научна публикация с водещ принос от България, в която се съобщава за новооткрита свръхземя около звездата GJ 1137. Откритието е направено след анализ на дългопериодичната магнитна активност на звездата и е публикувано в престижното международно списание Astronomy & Astrophysics. Водещ автор на изследването е Деница Стоева, докторант в катедра "Астрономия" към Физическия факултет на СУ и млад учен към проекта "EXO-RESTART".

Екзопланети са всички планети, обикалящи около звезди извън Слънчевата система. Търсенето на екзопланети и особено на такива, подобни на Земята, е една от най-актуалните научни задачи днес. В ново проучване международен екип с водещо българско участие съобщава за откриването на нова екзопланета от тип "свръхземя". Тя се намира на 91 светлинни години от нас и обикаля в орбита около звездата GJ 1137, по-известна с името Макондо. Звездата е по-малка и по-хладна от Слънцето, което ѝ придава леко оранжев оттенък. Част е от южното съзвездие Помпа и е кръстена на едноименния град от творбата на Габриел Гарсия Маркес "Сто години самота".

Още от 2005 г. е известно, че в орбита около GJ 1137 обикаля екзопланета. Тя е открита от екипа на д-р Кристоф Ловис чрез метода на лъчевите скорости. Този метод включва измервания на движението на звездата по линията на наблюдение, породено от наличието на една или повече екзопланети в системата. Използвайки само 16-те измервания, с които разполагат тогава, учените успяват да открият GJ 1137b - екзопланета от тип "топъл Сатурн" с орбитален период от 145 дни.

Днес, 20 г. по-късно, екип от астрономи със силно българско участие открива втора екзопланета. Благодарение на продължителните наблюдения със спектрографа HARPS, разположен на 3,6-метровия телескоп на Европейската южна обсерватория в Ла Сия, Чили, българските учени, част от проекта EXO-RESTART към СУ, имат възможността да анализират данни за GJ 1137, събирани от 2004 г. до 2017 г. В резултат, учените разполагат със 140 прецизни наблюдения на лъчевата скорост на звездата. Анализът им позволява да се подобри значително знанието за системата на GJ 1137. В наскоро приетата за публикация в списанието Astronomy & Astrophysics статия учените съобщават за откриването на GJ 1137c - екзопланета от тип "свръхземя" с период от 9,4 дни и маса над 5 пъти тази на Земята. Свръхземите са по-големи по размери от Земята, но значително по-малки от Нептун. Това са планети без аналог в Слънчевата система, и точно това прави откритието на GJ 1137c особено интересно и значимо.

"Наличието на голямото количество данни, покриващи 13 последователни години, ни позволи успешно да разграничим “пулса“ на звездата от сигналите, причинени от екзопланети", разказва докотрантът Деница Стоева, водещ автор на изследването. "Подробното моделиране на лъчевите скорости заедно със звездната активност разкри сигнала на новата свръхземя и ни предпази от погрешното интерпретиране на звездния цикъл като юпитерова планета. Това е поука за всички, занимаващи се с откриването и изучаването на екзопланети", допълни Атанас Стефанов, докторант към Института по астрофизика на Канарските острови и съавтор на изследването.

Работата на българската научна група е подкрепена по проект, финансиран от фонд "Научни изследвания" по програма ВИХРЕН-2021, чийто ръководител е д-р Трифон Трифонов. Научната публикация е достъпна като pre-print тук: https://arxiv.org/abs/2603.04919. Повече за EXO-RESTART можете да откриете тук: https://exo-restart.com/