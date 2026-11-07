Будителят на годината получи 21 декара гора в Стара планина

Историкът Александър Стоянов бе определен за "Будител на годината 2026". Инициативата е на БНР, тя включваше гласуване на публиката, а финалната тържествена церемония се състоя днес. Любопитно е, че наред с традиционните статуетка и плакет, Стоянов получи и... гора - 21 хиляди квадратни метра вековни дъбове в Сливенския Балкан.

Имотът предостави Никола Рахнев от „Гората.бг“. Рахнев разказа, че гората е била предложена за продажба с цел да бъде изсечена, но неговата организация я е придобила, за да бъде запазена. „Както ние избрахме тази гора да живее за децата ни, така той избира историята да живее за всички нас“, заяви Рахнев на церемонията.

Връчени бяха и други отличия, сред които и на Дара - „Обединител на годината“.