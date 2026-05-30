Бивш главен готвач от Канада продавал химикал за самоубийства

Натриевият нитрит се използва при консервиране на месо и риба. В големи количества е смъртносен.

Канадецът Кенет Лоу призна вина за продажба по интернет на химически вещества, използвани за самоубийство. Признанието беше направено по време на съдебен процес в град Нюмаркет, провинция Онтарио, съобщава CBS News.

Лоу беше обвинен в убийството на 14 младежи, които са сложили край на живота си, след като са приели химическите вещества. След като призна вина по обвиненията в подбуждане или подпомагане на самоубийство, обвиненията за убийство бяха свалени. Произнасянето на присъдата е насрочено за септември.

Според разследването Лоу - бивш главен готвач - е рекламирал и продавал онлайн химическо вещество, използвано за консервиране на месо. При попадане в човешкия организъм в големи количества то е смъртоносно.

Правоохранителните органи смятат, че Лоу може да е свързан със самоубийствата на повече от 100 души по света, закупили от него тези химикали. Той се намира в ареста от май 2023 г.

Сред хората, на които Лоу е продавал химикали за самоубийство, вероятно е имало и жители на Великобритания. Британските власти не са повдигнали собствени обвинения, заявявайки, че разчитат на канадското правосъдие.

Обвинението в подбуждане или подпомагане на самоубийство според канадското законодателство предвижда наказание до 14 години лишаване от свобода. Ако беше признат за виновен по обвиненията в убийство, Лоу можеше да получи до 25 години затвор без право на предсрочно освобождаване.

Роден през 1966 г., Кенет Лоу първоначално се обучава за аерокосмически инженер, а по-късно работи като главен готвач в хотел близо до Торонто. В края на 2010-те години той започва да управлява няколко интернет магазина, които дискретно продават натриев нитрит - консервант за хранителни продукти, заедно с подробни инструкции за самоубийство. За да избегне засичане от онлайн платформите и контролните органи, той представял продуктите като химикали за обработка на храни или хранителни добавки и подправки.

Семействата на жертвите настояват за публични разследвания относно пропуските в онлайн наблюдението и превенцията. Случаят засили обществения и институционален контрол върху уебсайтове, които продават токсични вещества или публикуват съдържание, насърчаващо самоубийство.

От 2016 г. жителите на Канада имат право на асистирана смърт. Процедурата е регулирана от федералното законодателство и е достъпна само за пълнолетни граждани с тежки, нелечими заболявания или инвалидност, които изпитват непоносими физически или психически страдания. Подбуждането към самоубийство, особено на непълнолетни лица, е престъпление по Наказателния кодекс.