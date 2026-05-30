Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бивш главен готвач от Канада продавал химикал за самоубийства

Правоохранителните органи смятат, че Лоу може да е свързан със смъртта на повече от 100 души по света

Днес, 11:30
Натриевият нитрит се използва при консервиране на месо и риба. В големи количества е смъртносен.
Натриевият нитрит се използва при консервиране на месо и риба. В големи количества е смъртносен.

Канадецът Кенет Лоу призна вина за продажба по интернет на химически вещества, използвани за самоубийство. Признанието беше направено по време на съдебен процес в град Нюмаркет, провинция Онтарио, съобщава CBS News.

Лоу беше обвинен в убийството на 14 младежи, които са сложили край на живота си, след като са приели химическите вещества. След като призна вина по обвиненията в подбуждане или подпомагане на самоубийство, обвиненията за убийство бяха свалени. Произнасянето на присъдата е насрочено за септември.

Според разследването Лоу - бивш главен готвач - е рекламирал и продавал онлайн химическо вещество, използвано за консервиране на месо. При попадане в човешкия организъм в големи количества то е смъртоносно.

Правоохранителните органи смятат, че Лоу може да е свързан със самоубийствата на повече от 100 души по света, закупили от него тези химикали. Той се намира в ареста от май 2023 г.

Сред хората, на които Лоу е продавал химикали за самоубийство, вероятно е имало и жители на Великобритания. Британските власти не са повдигнали собствени обвинения, заявявайки, че разчитат на канадското правосъдие.

Обвинението в подбуждане или подпомагане на самоубийство според канадското законодателство предвижда наказание до 14 години лишаване от свобода. Ако беше признат за виновен по обвиненията в убийство, Лоу можеше да получи до 25 години затвор без право на предсрочно освобождаване.

Роден през 1966 г., Кенет Лоу първоначално се обучава за аерокосмически инженер, а по-късно работи като главен готвач в хотел близо до Торонто. В края на 2010-те години той започва да управлява няколко интернет магазина, които дискретно продават натриев нитрит - консервант за хранителни продукти,  заедно с подробни инструкции за самоубийство. За да избегне засичане от онлайн платформите и контролните органи, той представял продуктите като химикали за обработка на храни или хранителни добавки и подправки.

Семействата на жертвите настояват за публични разследвания относно пропуските в онлайн наблюдението и превенцията. Случаят засили обществения и институционален контрол върху уебсайтове, които продават токсични вещества или публикуват съдържание, насърчаващо самоубийство.

От 2016 г. жителите на Канада имат право на асистирана смърт. Процедурата е регулирана от федералното законодателство и е достъпна само за пълнолетни граждани с тежки, нелечими заболявания или инвалидност, които изпитват непоносими физически или психически страдания. Подбуждането към самоубийство, особено на непълнолетни лица, е престъпление по Наказателния кодекс.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Канада, самоубийства

Още новини по темата

Нападател застреля деветима души в Канада и се самоуби
11 Февр. 2026

Тръмп спря мост към Канада
10 Февр. 2026

САЩ преговарят с канадски сепаратисти
29 Яну. 2026

Гренландия се готви за военно нахлуване на САЩ
21 Яну. 2026

Канада удари със санкции бившата жена на Путин и дъщерята на Елцин
18 Юни 2025

ООН: 14 000 бебета може да загинат в Газа
20 Май 2025

Провинция иска референдум за отцепване от Канада

06 Май 2025

Либералите победиха в Канада
29 Апр. 2025

Канада избира парламент

28 Апр. 2025

Нападателят от Ванкувър е с психическо разстройство

28 Апр. 2025

Мъж се вряза с джип в тълпа във Ванкувър
27 Апр. 2025

Китай замени американския петрол с канадски
17 Апр. 2025

Премиерът на Канада ще насрочи предсрочни избори през април
21 Март 2025

Китай екзекутира четирима канадски граждани
20 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса