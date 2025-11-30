Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Швейцарците гласуват на референдум за задължителна военна служба на жените

Днес, 11:03
В Швейцария младите мъже вече са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита.
В Швейцария младите мъже вече са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита.

Швейцарците гласуват на референдум дали да бъде въведена задължителна военна служба за жените във въоръжените сили, в гражданската защита или под друга форма на обществен труд, съобщиха Асошиейтед прес и БТА. 

Привържениците на инициативата, наречена "Военна служба за всички", се надяват тя да засили социалното единство, като разшири общественополезната дейност в области като опазване на околната среда, продоволствена сигурност и грижи за възрастни хора.

Парламентът обаче категорично се противопоставя на предложението основно заради риска от отслабване на икономиката, като извади десетки хиляди млади хора от трудовия пазар. Първоначалните социологически проучвания показваха подкрепа за идеята, но инициативата най-вероятно ще бъде отхвърлена.

Вотът се разглежда като показател за обществените нагласи в Европа относно задължителната военна служба на фона на опасенията, породени от войната в Украйна и други потенциални кризисни ситуации. Правителството обаче заяви, че армията и гражданската защита вече разполагат с достатъчно служители и не е нужно да се набират повече хора, отколкото реално са необходими.

Според властите въпреки че задължителната военна служба за жените може да се представи като стъпка към равенство между половете, тя на практика би натоварила допълнително жените, които обикновено поемат по-голямата част от грижите за деца и близки, както и основните домакински задачи.

"Тъй като равенството между половете в професионалния и обществения живот все още не е факт, въвеждането на задължителна служба за жените не би означавало реален напредък в тази посока", се казва още в изявление на правителството.

В Швейцария младите мъже вече са задължени да преминат военна служба или да се включат в звената за гражданска защита. Онези, които отказват, могат да извършват алтернативна общественополезна дейност. А тези, които решат изцяло да се откажат от служба, трябва да платят т.нар. такса за освобождаване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Швейцария, военна служба

Още новини по темата

Макрон въведе доброволна военна служба заради "засилваща се заплаха"
27 Ноем. 2025

Гърция въвежда доброволна военна служба за жени от 2026 г.
31 Окт. 2025

Румъния въвежда доброволна военна служба срещу заплащане
03 Окт. 2025

Швейцария иска туристите да плащат, за да преминат през страната
20 Юли 2025

Ледник в Швейцарските Алпи падна върху планинско село
28 Май 2025

"Нарушител" прелетя с 52 км/ч в градска зона в Швейцария. Буквално
16 Май 2025

Обилен дъжд в Италия и сняг в Швейцария доведоха до жертви
18 Апр. 2025

В Швейцария вече е забранено носенето на бурки
01 Яну. 2025

Сърбия официално въведе 75 дни задължителна военна служба
20 Септ. 2024

Съвместно комюнике относно основите на мира (документ)
16 Юни 2024

В бъдещи преговори за Украйна ще се търси участието на "всички страни"
16 Юни 2024

В Швейцария започна среща за мир без Путин
15 Юни 2024

Германия обсъжда връщането на казармата, "за да е годна за война"
12 Юни 2024

Швейцария свиква конференция за мир без Русия
10 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д