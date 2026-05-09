Партията на Фараж триумфира на местните избори

В Англия приключва преброяването на резултатите от общинските избори. Предварителните резултати показват загуба на позиции за управляващата Лейбъристка партия и триумф на дяснопопулистката Reform UK (Реформирай Обединеното кралство). Това съобщава Би Би Си.

След преброяването в 131 от 136 местни съвета, Reform UK получава 1444 места (28%) — всички освен две са спечелени за първи път. Лейбъристите губят над 1400 места в съветите, а консерваторите — повече от 550. Общо на тези избори бяха разпределени малко над 5000 мандата в местните съвети.

В парламента на Уелс лейбъристите неизменно имаха мнозинство още от създаването му през 1999 г. Сега губят от националистическата Plaid Cymru, която подкрепя отделянето на региона от Великобритания, както и от дясната Reform UK.

В Шотландия лявоцентристката Шотландска национална партия получава 58 места от общо 129 и за рекорден пети път печели мнозинство, макар и не абсолютно. Лейбъристите и Reform UK засега получават по 17 места. Дяснопопулистите печелят мандати там за първи път.

Резултатите на Reform UK показват степента на разочарование на британските избиратели от традиционните партии, пише Би Би Си. Британците са недоволни от неспособността на двете основни и най-стари британски партии - Лейбъристката и Консервативната - да въведат ред в икономиката и миграционната политика.

Британската политика се фрагментира - и това вече се вижда особено ясно, пишат медиите. Нито една партия не успява да постигне уверено доминиране, а гласовете се разпределят поне между пет различни политически направления.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж заяви, че успехът на партията му е доказателство за голяма промяна в британската политика. Лидерът на лейбъристите и настоящ премиер на Великобритания Киър Стармър заяви, че не възнамерява да подава оставка, но ще се вслуша в избирателите, като няма да завива надясно.