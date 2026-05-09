Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Партията на Фараж триумфира на местните избори

09 Май 2026
Найджъл Фараж тържествува.
Найджъл Фараж тържествува.

В Англия приключва преброяването на резултатите от общинските избори. Предварителните резултати показват загуба на позиции за управляващата Лейбъристка партия и триумф на дяснопопулистката Reform UK (Реформирай Обединеното кралство). Това съобщава Би Би Си.

След преброяването в 131 от 136 местни съвета, Reform UK получава 1444 места (28%) — всички освен две са спечелени за първи път. Лейбъристите губят над 1400 места в съветите, а консерваторите — повече от 550. Общо на тези избори бяха разпределени малко над 5000 мандата в местните съвети.

В парламента на Уелс лейбъристите неизменно имаха мнозинство още от създаването му през 1999 г. Сега губят от националистическата Plaid Cymru, която подкрепя отделянето на региона от Великобритания, както и от дясната Reform UK.

В Шотландия лявоцентристката Шотландска национална партия получава 58 места от общо 129 и за рекорден пети път печели мнозинство, макар и не абсолютно. Лейбъристите и Reform UK засега получават по 17 места. Дяснопопулистите печелят мандати там за първи път.

Резултатите на Reform UK показват степента на разочарование на британските избиратели от традиционните партии, пише Би Би Си. Британците са недоволни от неспособността на двете основни и най-стари британски партии - Лейбъристката и Консервативната - да въведат ред в икономиката и миграционната политика.

Британската политика се фрагментира - и това вече се вижда особено ясно, пишат медиите. Нито една партия не успява да постигне уверено доминиране, а гласовете се разпределят поне между пет различни политически направления.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж заяви, че успехът на партията му е доказателство за голяма промяна в британската политика. Лидерът на лейбъристите и настоящ премиер на Великобритания Киър Стармър заяви, че не възнамерява да подава оставка, но ще се вслуша в избирателите, като няма да завива надясно.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Найджъл Фараж

Още новини по темата

Фараж: Източноевропейци ядат лебеди от парковете
25 Септ. 2025

Партията на Фараж триумфира на изборите във Великобритания
02 Май 2025

Полицията в Брюксел нахлу на конференция с Орбан и Фараж
16 Апр. 2024

Найджъл Фараж сменя Острова, спасява "Белене"
06 Юли 2023

Британски политици пробват да овладеят гнева на избирателите
04 Ноем. 2019

Върховният съд ще реши съдбата на британския парламент
12 Септ. 2019

Качински и Фарадж не искат в блока на крайнодесните

06 Юни 2019

Партията "Брекзит" печели убедително във Великобритания

27 Май 2019

Европейският демос се пробужда

23 Май 2019

Европарламентът подгони Фараж за близо половин милион паунда
22 Май 2019

Едва 10 на сто от британците одобряват партията на Мей
14 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса