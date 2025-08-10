Медия без
Неизвестен простреля 6-има души в Балтимор

Днес, 10:26

Шестима души, включително 5-годишно момиче, са в болница след масова стрелба в Балтимор, Мериленд. Полицията съобщи, че те са били извикани малко след 8:45 ч.на кръстовището на "Сполдинг" и "Куинсбъри" авеню в Северозападен Балтимор, където се е случила стрелбата. Когато пристигнали на мястото, полицията открила шестима души с огнестрелни рани - четирима възрастни мъже, една възрастна жена и младото момиче. Те са откарани в местните болници. Комисарят на полицията в Балтимор Ричард Уорли заяви, че 5-годишното момиче е простреляно в ръката. "За щастие, не изглежда травмата й да е много сериозна", каза Уорли.

38-годишен мъж е в критично състояние и е приет за операция в местна болница. Другите четири жертви са на възраст между 23 и 52 години. Уорли заяви, че полицията все още разследва мотива за нападението. "Просто изглеждаше, че хората са стоели навън до верандата си и до кола, ядейки, когато заподозрян е открил огън по тях", каза той.

 

