Трима полицаи са убити при стрелба в Пенсилвания

Други двама са тежко ранени

Днес, 06:25
Стрелбата в град Кодоръс, окръг Йорк, започнала след като полицаите се върнали на мястото, където течало разследване.
Трима полицаи бяха убити, а двама тежко ранени, при престрелка в американския щат Пенсилвания. Ранените са откарани в болница в критично, но стабилно състояние.

Стрелбата в град Кодоръс, окръг Йорк, започнала след като полицаите се върнали на мястото, където започнало разследване, уточни комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис. Органите на реда се опитвали да връчат заповед за обиск, когато били нападнати от въоръжения стрелец, който накрая бил застрелян от полицията.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е един трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, както и за цялата общност на Пенсилвания“, заяви той.

Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.

 

