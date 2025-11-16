Медия без
Четирима американски полицаи бяха ранени в Канзас

Днес, 11:57

Четирима американски полицаи бяха ранени при престрелка в частен дом в Канзас. Униформените се озовали на сигнал за домашно насилие. Там те били нападнати от 22 годишен мъж. 

По данни на AP, стрелбата е станала около 10:30 ч. сутринта в селски район южно от Топика, щата Канзас, близо до град Карбъндейл. В дома живеели 22-годишния заподозрян и неговият 77-годишен дядо.

Трима помощник-шерифи от окръг Осейдж и един патрулен полицай са получили огнестрелни рани, престрелката е избухнала по-малко от 10 минути след пристигането им.

Всички четирима ранени служители се очаква да се възстановят. Двама от помощник-шерифите са претърпели операция и са в добро състояние, а третият е изписан от болницата. Патрулният полицай е преместен в друг медицински център за допълнително лечение. Дядото също е ранен при стрелбата и също се очаква да се възстанови. 

Нападателят е починал на място от огнестрелни рани.

