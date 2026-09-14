Лявоцентристите водят с минимална преднина на изборите в Швеция

Магдалена Андершон може отново да стане премиер на Швеция

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Левоцентристката опозиция в Швеция вече има с трима депутати повече от управляващия десен блок, показват нови резултати от парламентарните избори, които се проведоха вчера, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Опозицията, водена от предишния премиер Магдалена Андершон, печели 176 места в 349-членния Риксдаг (еднокамарен законодателен орган), съобщи избирателната комисия след преброяването на гласовете в 6195 от общо 6312 избирателни района.

Управляващата коалиция, начело с министър-председателя Улф Кристершон, получава 173 мандата.

Преброяването на подадените бюлетини продължава, като окончателните резултати са очаквани най-рано в сряда. Предвид оспорвания характер на надпревара, победителят може да не стане ясен още няколко дни - докато не бъдат преброени всички бюлетини от чужбина.

Магдалена Андершон даде заявка да състави следващото правителство на Швеция, ако левоцентристката опозиция запази своята преднина.

Улф Кристершон обаче контрира, че въпросът кой ще управлява страната след изборите остава отворен.

Малко вероятно e изборите да променят прозападния курс на Швеция и подкрепата ѝ за Украйна, но от тях може да зависи дали твърдите мерки на сегашния премиер консерватор за ограничаване на имиграцията ще бъдат запазени, обобщава "Ройтерс".