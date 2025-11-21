Босненските сърби избират нов президент

Избирателните секции в босненската Република Сръбска отвориха врати за предсрочните президентски избори днес. Секциите ще работят от 7 ч. местно време (8 ч. българско) и ще затворят в 19 ч. Република Сръбска е един от двете съставни части на Босна и Херцеговина (другата е Федерация Босна и Херцеговина).

Изборите бяха насрочени, след като Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина отне мандата на тогавашния президент на Република Сръбска, Милорад Додик, поради влязла в сила присъда от Съда на Босна и Херцеговина. Додик беше осъден на една година затвор и му беше забранено да заема политически постове за шест години заради отказ да изпълни решения на Върховния представител в БиХ, Кристиан Шмид.

Партията на Додик първоначално призоваваше за бойкот на изборите, но впоследствие номинира кандидат.

Основният кандидат днес е Синиша Каран – кандидат на СНСД (Съюз на независимите социалдемократи) на Милорад Додик. Кампанията му е силно подкрепяна от Додик. Опонентът му е Бранко Блануша – кандидат на Сръбската демократическа партия (СДС), подкрепен от част от опозицията. Той обявява борба срещу корупцията по високите етажи на властта. Други кандидати са Драган Джоканович, Никола Лазаревич и двама независими кандидати.