29 американски щата съдят "Мета" заради влиянието на "Инстаграм" и "Фейсбук"

ЕПА/БГНЕС Протестиращи се събраха преди началото на делото в Окръжния съд в Оукланд, Калифорния.

Американската технологична компания "Мета"е изправена пред федерален съд в САЩ по обвинения от 29 американски щата, че е създала социалните си мрежи "Инстаграм" и "Фейсбук" по начин, който да задържа прекомерно много вниманието на децата и непълнолетните, предават Франс прес и БТА.

Делото започна вчера. Процесът е резултат от показателно дело от началото на годината, в което съдебни заседатели в Лос Анджелис признаха компанията за социални медии и платформата "Ютуб" за отговорни за умишлено създаване на пристрастяващ продукт, който е имал вредни последици за психичното здраве на млад ищец, припомня "Гардиън".

Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси, които са сред водещите в коалиция от 29 щата, ще се опитат да докажат пред съдебните заседатели три неща - че "Мета" е снабдила платформите си с функции, създадени да задържат вниманието на тийнейджърите; че е подвела обществеността за опасностите от тях; както и че е събирала, без съгласието на родителите, данни за деца под 13 години в нарушение на федералното законодателство.

Първото искане на четирите щата е за санкции в размер на близо $200 млрд., според предварителни към момента изчисления.

Щатите настояват също платформите "Фейсбук" и "Инстаграм" да бъдат променени по начин, който да осигури по-голяма защита на непълнолетните. Предлаганите мерки до голяма степен показват какви са конкретните им претенции.

Те искат най-строгите настройки за сигурност да се прилагат автоматично за всички потребители под 18 години. Сред предложенията са скриване на броя на харесванията, изключване на известията, с изключение на тези от близки хора, ограничаване на използването до един час дневно, както и пълно блокиране на достъпа през нощта и по време на учебните часове.

Тийнейджърите ще могат да променят тези ограничения, само ако свържат профила си с този на родител.

Алгоритмите няма да може да използват времето, което потребителят прекарва в гледане на съдържание, или споделянията, за да определят препоръките. Те ще може да се основават единствено на изрично посочени от потребителя предпочитания.

Автоматичното превъртане и автоматичното възпроизвеждане на съдържание ще изискват изрично съгласие. Освен това възрастта на потребителите ще трябва да се проверява още при регистрацията, а не само въз основа на посочената от тях дата на раждане.

Прилагането на тези мерки ще бъде наблюдавано от независим контролен орган, назначен от съда.

Нито един американски закон не предвижда глоба от $200 млрд. Сумата е получена чрез изчисление - законите за защита на потребителите предвиждат санкции за всяко отделно нарушение, които варират от няколко хиляди до десетки хиляди долара в зависимост от отделния щат.

Прокурорите приемат, че има по едно нарушение за всеки засегнат непълнолетен. Експерти, наети от щатите, са изчислили въз основа на вътрешни данни на „Мета“ колко тийнейджъри и деца под 13-годишна възраст са използвали "Фейсбук" и "Инстаграм" от 2012 г. досега в съответните щати.

Така изчислената сума би се равнявала на почти едногодишните приходи на технологичната корпорация и на повече от три пъти годишната печалба на компанията.

Не се очаква обаче при евентуална присъда "Мета" действително да бъде осъдена да изплати цялата тази сума. Самите щати посочват, че могат да коригират искането си до края на процеса, а окончателното решение е в ръцете на съдията, който ще вземе предвид, наред с други фактори, способността на компанията да плати санкцията.

Главните прокурори искат също така "Мета" да върне печалбите, генерирани от рекламите, показвани на непълнолетни потребители.

Компанията категорично отхвърля обвиненията и изгражда защитата си около три основни аргумента, които вече частично представи през зимата в Лос Анджелис по дело, заведено от тийнейджърка, което загуби.

"Мета" отхвърля обвиненията, че е подвеждала обществеността за рисковете, свързани с използването на двете си платформи. Според компанията зависимостта от социалните мрежи не е призната за психично разстройство в основния американски наръчник за диагностициране на такива заболявания (DSM-5), а учените все още спорят по въпроса.