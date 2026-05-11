"Инстаграм" спира съобщенията с криптиране от край до край

Потребителите на "Инстаграм" вече няма да могат да изпращат лични директни съобщения с функцията криптиране от край до край, която ще бъде изключена в световен мащаб, предава Би Би Си.

Премахването на криптирането от край до край (E2EE) на съобщенията представлява сериозен обрат от страна на компанията майка "Мета", която преди това защитаваше технологията като златен стандарт за поверителност на потребителите.

E2EE е най-сигурната форма на онлайн съобщения, защото позволява само на изпращача и получателя да виждат съобщенията. Критици обаче твърдят, че така се толерира разпространението на екстремно съдържание онлайн, без властите да могат да се намесят.

С изключването на E2EE "Инстаграм" ще има достъп до цялото съдържание на директните съобщения, включително изображения, видеоклипове и гласови съобщения.

През 2019 г. технологията беше въведена в чатовете във "Фейсбук" и "Инстаграм", като от "Мета" заявиха, че "бъдещето е лично". Компанията по внедряването завърши през 2023 г. Сега обаче "Инстаграм" ще предлага само стандартно криптиране.