Още два университета получиха изследователски статут

Лесотехническият университет в София и Университетът по хранителни технологии в Пловдив получават статут на изследователски висши училища с решение на правителството. Това означава, че те ще имат право на специално финансиране за развитие на научноизследователската и иновационната си дейност.

След актуализирането на Списъка на изследователските висши училища за 2026 г. общият им брой е 14. Другите университети в него са:

1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2. Медицински университет - София

3. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

4. Медицински университет - Пловдив

5. Технически университет - София

6. Химикотехнологичен и металургичен университет

7. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

8. Медицински университет - Плевен

9. Тракийски университет - Стара Загора

10. Русенски университет "Ангел Кънчев"

11. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

12. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Определените за изследователски висши училища се характеризират със значима научна продукция и значителен брой продукти на интелектуалната собственост. Статутът на изследователско висше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2021 г. Той се предоставя на училища, които имат принос за развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и постигат високи резултати в научноизследователската дейност.