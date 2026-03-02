10% повече работодатели са наели дуални ученици

10% повече работодатели са наели на работа ученици в дуална форма на обучение, това показват данни на просветното министерство, оповестени по време на събитие в Бургас, посветено на новата програма „Домино 2“ за развитие на дуалното обучение.

Данните на национално ниво показват, че фирмите у нас все по-устойчиво се включват в подготовката на ученици в реална работна среда. Ако през учебната 2024/2025 година общо 661 работодатели са назначили ученици в дуална форма, то към началото на 2026 г. техният брой е нараснал на 727, посочват от МОН.

Домакин на събитието бе Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ), която е сред първите образователни институции, въвели дуално обучение в областта. По време на срещата зам.-кметът по образование в Бургас Михаил Ненов подчерта необходимостта от по-ранното прилагане на този модел, особено във високотехнологичните сектори. Ръководителят на програма „Домино 2“ от МОН Полина Златарска отбеляза, че новият инструмент надгражда стартиралата през 2015 г. програма и поставя още по-силен акцент върху активната роля на бизнеса и създаването на регионални клъстери за по-добра координация.

ИКТ компаниите в града все по-активно подкрепят дуалното обучение, стана ясно на форума. В партньорство с тях Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в Бургас също е въвела този модел. Общо 51 ученици в 8-ми и 9-ти клас там се подготвят за бъдещото си обучение в реална работна среда, като усвояват основи на програмирането и развиват комуникационните си умения на английски език.

В подкрепа на дуалното обучение през 2024 г. държавата прие законодателни промени, свързани с поемане на осигуровките на учениците в тази форма. През юли 2025 г. например кабинетът одобри 2,5 млн. лв. за внасяне на задължителни социални и здравни осигуровки на учениците, назначени на трудови договори за обучение чрез работа, за периода януари - юни 2025 г. Около 11 500 ученици са включени в дуално обучение в страната.