Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

10% повече работодатели са наели дуални ученици

Новата програма Домино набляга на създаването на регионални клъстери

Днес, 12:17
Ученици от ПГ "Иван Хаджигенов" в Казанлък в дуална форма.
МОН
Ученици от ПГ "Иван Хаджигенов" в Казанлък в дуална форма.

10% повече работодатели са наели на работа ученици в дуална форма на обучение, това показват данни на просветното министерство, оповестени по време на събитие в Бургас, посветено на новата програма „Домино 2“ за развитие на дуалното обучение.

Данните на национално ниво показват, че фирмите у нас все по-устойчиво се включват в подготовката на ученици в реална работна среда. Ако през учебната 2024/2025 година общо 661 работодатели са назначили ученици в дуална форма, то към началото на 2026 г. техният брой е нараснал на 727, посочват от МОН.

Домакин на събитието бе Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ), която е сред първите образователни институции, въвели дуално обучение в областта. По време на срещата зам.-кметът по образование в Бургас Михаил Ненов подчерта необходимостта от по-ранното прилагане на този модел, особено във високотехнологичните сектори. Ръководителят на програма „Домино 2“ от МОН Полина Златарска отбеляза, че новият инструмент надгражда стартиралата през 2015 г. програма и поставя още по-силен акцент върху активната роля на бизнеса и създаването на регионални клъстери за по-добра координация.

ИКТ компаниите в града все по-активно подкрепят дуалното обучение, стана ясно на форума. В партньорство с тях Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в Бургас също е въвела този модел. Общо 51 ученици в 8-ми и 9-ти клас там се подготвят за бъдещото си обучение в реална работна среда, като усвояват основи на програмирането и развиват комуникационните си умения на английски език. 

В подкрепа на дуалното обучение през 2024 г. държавата прие законодателни промени, свързани с поемане на осигуровките на учениците в тази форма. През юли 2025 г. например кабинетът одобри 2,5 млн. лв. за внасяне на задължителни социални и здравни осигуровки на учениците, назначени на трудови договори за обучение чрез работа, за периода януари - юни 2025 г. Около 11 500 ученици са включени в дуално обучение в страната.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

програма Домино, дуално обучение

Още новини по темата

86 млн. лв. идват по линия на ЕС за дуално обучение
22 Май 2025

Дуалното обучение е неравномерно разпределено
22 Апр. 2025

Едва 9% от децата учат дуално
05 Яну. 2025

Студентите ще получават по-високи стипендии за участие в практики
03 Окт. 2024

Студентите в дуално обучение ще получават 1800 лв. стипендия
30 Авг. 2024

Ученици и под 16 г. ще може да се обучават във фирма
20 Юли 2024

Държавата поема осигурителните вноски на дуалните ученици
28 Яну. 2024

От училищния чин - директно във фирмата

13 Ноем. 2023

Учениците в дуално обучение са се увеличили 30 пъти
28 Септ. 2022

Двойно повече ученици ще учат дуално до 2021 г.
24 Септ. 2019

Двойно повече деца ще учат дуално
13 Юни 2019

Министър видя изобилие от инвестиции
28 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?