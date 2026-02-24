Медия без
Освободиха от данък наемите на църквата на първо четене

Министерството на финансите не знае какви ще са загубите за бюджета от тази преференция

Днес, 13:42
Българска православна църква отдава под наем множество свои имоти, някои от които се използват за търговска дейност.
Министерството на финансите не знае какво ще е отражението за бюджета от предложението, което самото то е направило за освобождаване от данък на доходите от наеми на Българската православна църква и всички други вероизповедания у нас.

Тепърва ведомството ще прави оценка на ефекта от тази данъчна преференция, предвидена с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Днес на заседание на бюджетната комисия поправката в закона бе гласувана на първо четене.

Припомняме, че преди месец правителството на Росен Желязков в оставка внесе в Народното събрание предложение за освобождаване от данъци на доходите от наеми, които събират, всички организации на вероизповеданията с мотива, че трябва да се подкрепи финансово тяхната богослужебна дейност. Предвидено е тази данъчна преференция да влезе в сила със задна дата от 1 януари 2026 г.  "Облагането на тези доходи създава финансова тежест за вероизповеданията и ограничава възможността им да осъществяват общественополезната си мисия", написаха тогава в мотивите си от МФ.

Днес обаче стана ясно, че разпоредбата е неясна и трябва да бъде прецизирана между първо и второ четене.

"Налага се редакция, защото в текстовете в момента не е ясно дали се предлага преференцията да важи само за регистрираните в страната организации на вероизповеданията или и за вероизповедания, които са регистрирани в други държави-членки на ЕС или в трети страни", каза Людмила Петкова,  директор на дирекция "Данъчна политика" в МФ. Тя обясни, че по принцип би трябвало данъчната преференция да се отнася за всички, защото в противен случай рискуваме Еврокомисията да ни накаже за дискриминация.

"При селективен подход Еврокомисията трябва да оцени дали има съвместимост с правилата за допустима държавна помощ", каза още Петкова. 

Освен това се налагало да се уточни какви наеми точно ще се освободят от данък.

"Ако обекти на вероизповеданията се отдават под наем за търговска дейност, не е редно тези приходи да бъдат освободени от данъци", каза новоназначеният заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов. По думите му, ако се даде такава данъчна преференция само на вероизповеданията, останалите търговци ще са в неравнопоставено положение, което също може да бъде атакувано като нарушение на конкуренцията.

"При всички положения ще искаме нотификация от Еврокомисията за подобна данъчна промяна. Тя може да бъде приета от Народното събрание, но с отлагателно действие до получаване на разрешение", каза Михайлов.

Представителите на МФ не успяха да отговорят на въпроси на депутати в бюджетната комисия защо при толкова много неясноти правителството на Росен Желязков е внесло въпросния законопроект

В защита на законопроекта се обяви Йордан Цонев от ДПС- Ново начало. Той обясни, че не е редно вероизповеданията да бъдат третирани като икономически субекти. Средствата, които те получавали, включително и от отдаване на помещения под наем за търговия, отивали за основната им дейност и подобряване на състоянието на храмовете. Затова трябвало и приходите от наема на магазини и заведения да бъдат освободени от данъци.

 

