Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кабинетът предлага да освободи от данъци приходите от наемите на църквата

Данъчната преференция се дава на всички регистрирани вероизповедания, за да бъдат подпомогнати финансово

Днес, 06:36
Светият синод се възмути преди две години от проверката на НАП за приходите от църковни имоти.
Илияна Димитрова
Светият синод се възмути преди две години от проверката на НАП за приходите от църковни имоти.

Приходите от отдаване под наем на църковни имоти да бъдат освободени от данъчно облагане. Това предлага правителството в оставка на Росен Желязков с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени тази седмица в Народното събрание.

Предвижда се да бъдат освободени от данъци на наемите, които събират, всички организации на вероизповеданията с мотива, че трябва да се подкрепи финансово тяхната дейност.

"Основната дейност на организациите, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, е насочена към изпълнение на религиозни и свързани с тях социални функции, а не към реализиране на печалба. Част от тези организации притежават недвижимо имущество, което в редица случаи не се използва пряко за богослужебна дейност, но доходите от отдаване под наем или друго предоставяне за ползване на такова имущество представляват допълнителен източник на средства за финансиране на основната им нестопанска дейност.  Облагането на тези доходи създава финансова тежест за вероизповеданията и ограничава възможностите им да осъществяват общественополезната си мисия. Предвид това се предлага освобождаване от облагане на доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната, на организациите на вероизповеданията", пише в мотивите Министерски съвет.

В мотивите липсва оценка какви ще са евентуалните загуби за бюджета от тази данъчна преференция. Но едва ли Министерството на финансите може да направи такива сметки, защото както се установи от журналистически разследвания през последните години, Българската православна църква, например, не декларира приходи от подобна стопанска дейност.

Добре известно е, че БПЦ притежава огромно количество недвижимости, част от които отдава под наем. В центъра на София например тя е собственик на редица сгради и помещения, които отдава под наем за офиси, магазини и заведения. Манастирите също притежават многобройни имоти, част от които се отдават под наем.

През 2023 г. Националната агенция по приходите започна данъчна проверка на БПЦ именно за приходите, които събира от църковните имоти. Тогава Светия синод се възмути и обяви, че НАП изобщо не може да е ревизор на църквата.  "Недопустимо е да се проверява имуществото на БПЦ-БП и финансовите отчети по повод наеми, които за църквата не биха могли да се квалифицират като стопанска дейност. Имотите са дарявани от вярващи хора, за да се издържа църквата, а не да формира печалби, каквито формират търговците по Търговския закон и които да подлежат на облагане с данък", обявиха от Светия синод. 

Година по-късно стана ясно, че НАП е спряла проверката на Българската православна църква. Официално мотивът е смъртта на патриарх Неофит и очакване на избор на нов патриарх. Няма информация ревизията да е подновена и приключила.

БПЦ е освободена от данък печалба за доходите от основни църковни дейности като продажба на свещи, книги, дарения, както и не плаща данъци върху недвижимите си имоти, които се използват за религиозни цели. Сега ще бъде освободена от облагане и на чисто търговска дейност, като отдаването на имоти под наем.

Припомняме, че всяка година държавният бюджет отпуска субсидии за вероизповеданията. За изминалата 2025 г. сумата бе над 78 млн. лв., като две трети от тях бяха предназначени за Българската православна църква. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Българска православна църква, вероизповедания

Още новини по темата

Съдът отказа да заличи старостилната православна църква
27 Юли 2025

Прокуратурата светкавично отказа да разследва църквата за шпионаж
02 Юли 2025

186 депутати защитиха монопола на БПЦ върху православието
31 Яну. 2025

Отказано е вписване на старостилната православна църква

09 Яну. 2025

Депутатите отхвърлиха регистрацията на втора православна църква
07 Яну. 2025

И в църквата се спори за невалидни бюлетини
20 Май 2024

НСО въведе мерки за сигурност за погребението на патриарх Неофит
15 Март 2024

Светият синод се разбунтува срещу НАП
13 Яну. 2024

Почина Сливенският митрополит Йоаникий
09 Яну. 2024

Патриарх Неофит: Да не скъпим любовта си към Бога и хората
24 Дек. 2023

Светият Синод призна Македонската православна църква

21 Юни 2022

Благодатният огън слезе на Гроба Господен в Йерусалим
23 Апр. 2022

Митрополит благодари на Борисов и се оплака от вътрешния министър
06 Юли 2021

В столицата се провежда за 14-ти път "София прайд"
12 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?