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КЗК проучва кой иска да купи американската ТЕЦ "КонтурГлобал"

Кандидатът е новосъздадено дружество от групата "Номад"

Днес, 14:47
ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3" спря работа през 2025 г.
ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3" спря работа през 2025 г.

Комисията за защита на конкуренцията съобщи, че започва задълбочено проучване на намерението на българската компания „Номад Кепитал Груп“ ЕООД да придобие 73% и едноличен контрол върху една от т.нар. американски топлоцентрали - „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и свързания с нея търговец на ток „КонтурГлобал Оперейшънс България“. Другият акционер в американския ТЕЦ  с 27% е държавната „Национална електрическа компания“.

В началото на август регистрираното в края на март 2026 г. дружество „Номад кепитал груп“ обяви, че иска да купи преустановилия работа "американски" ТЕЦ, като извести за намерението си антимонополната комисия и поиска оценка на въздействието.

От тогава досега  КЗК е установила, че „Номад Кепитал Груп“ ЕООД е новоучредено дружество, част от групата „Номад“, която осъществява дейност на свободния пазар на търговия на едро с електрическа енергия. "Предвид дейността на „КонтурГлобал Марица Изток 3“  концентрацията води до хоризонтални ефекти при търговията на едро с електрическа енергия по свободно договорени цени, както и до вертикални такива по отношение на пазара на производство и продажба на електрическа енергия", посочват от комисията.

Комисията ще изиска допълнителна информация и относно действителния собственик и обхвата на придобиващата икономическа група. Според представените документи и вписванията в Търговския регистър едноличен собственик на „Номад Кепитал Груп“ е „Номад Енерджи Къмпани“, а като краен действителен собственик е посочено физическо лице. Същевременно в КЗК е постъпил сигнал, а в публичното пространство е разпространена информация за евентуална свързаност на дружества от групата „Номад“ с други предприятия в енергийния сектор.

Според Търговския регистър краен собственик на „Номад кепитал груп“ е Мария Георгиева Севдалинова. Публично известно е, че групата е свързана с бизнесмена Христо Ковачки.

"Само въз основа на получената официална информация от компетентните държавни органи, които разполагат със съответните правомощия да придобият такава, могат да бъдат установени действителните собственици, от изясняването на който въпрос зависи реалният обхват на придобиващата икономическа група и всички предприятия, чиито пазарни дялове следва да бъдат взети при крайните изводи на анализа", посочва КЗК.

 

Законът за защита на конкуренцията предвижда задълбочено проучване, когато е необходимо становище на специализиран държавен орган, регулиращ дейността в съответния сектор - КЕВР, както и когато в резултат на първоначалното проучване са възникнали съмнения относно действителния собственик на придобиващото контрол предприятие или източника на финансиране на сделката.

Едно от предварителните условия по сделката предвижда активите, свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, включително соларната електроцентрала и батерийното стопанство, да бъдат отделени в ново акционерно дружество, посочва антимонополната комисия. Към момента секторният регулатор не се е произнесъл по предвиденото преобразуване. Поради това в рамките на задълбоченото проучване КЗК ще изиска становище от КЕВР относно планираното отделяне и отражението му върху обхвата на сделката. Така ще бъде преценено кои активи и дейности следва да бъдат включени в оценката на концентрацията.

 

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Ключови думи:

ТЕЦ КонтурГлобал, Христо Ковачки

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