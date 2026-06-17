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КФН обеща методика за сезонна "Гражданска отговорност" за мотористите

97 мотоклуба насрочиха протест заради драстичното поскъпване на застраховката

Днес, 14:57
Общият брой на застрахованите мотоциклети нараства постоянно всяка година - от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г., което представлява близо 45% ръст за този период.
Общият брой на застрахованите мотоциклети нараства постоянно всяка година - от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г., което представлява близо 45% ръст за този период.

Обявеният за 19 юни национален протест на мотористите и гневното писмо на 97 мотоклуба до премиера Румен Радев задейства Комисията за финансов надзор (КФН) да потуши недоволството от поскъпналата застраховка "Гражданска отговорност".

От КФН обявиха, че ще сформират работна група, която да предложи нормативни промени за прилагането на сезонна застраховка за мотористи (МПС от групи L1-L5), като бъдат поканени и представители на мотообщността. Темата вече е била обсъдена на заседание на икономическа комисия в парламента във вторник.

"КФН е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както застрахователните компании, така и потребителите на застрахователни услуги", обяви председателят на комисия Васил Големански. Той вече е на мнение, че сезонната застраховка е по-справедлива, защото "когато използваш едно превозно средство, логично е да заплащаш цена само за този период“.

Месец преди това от КФН не бяха толкова склонни за сезонна застраховка, като твърдяха, че масова практика е мотористи да плащат разсрочено само две вноски през лятото, но да карат моторите си целогодишно. В същото време пътните произшествия с мотори нарастват, и тъй като няма сключена застраховка, щетите се плащат от Гаранционния фонд.

От мотоклубовете твърдят, че още от 2017 г. има законова възможност за сезонни застраховки "Гражданска отговорност" за превозните средства от категория L, къмпинг автомобилите и къмпинг ремаркетата. Девет години обаче тази възможност е само на хартия, без реално приложение на пазара чрез осигуряване на техническа възможност на софтуерите на застрахователите и без регулаторите да са потърсили решение на проблема.

Мотористите обявиха, че излизат на протест, защото тази година наред с драстичното увеличение на цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, застрахователните компании са премахнали възможността за разсрочено плащане. 

Шефът на КФН уверява, че след срещи с ръководствата на застрахователните компании, те са се съгласили да върнат възможността за разсрочено плащане на застраховката.

Големански се оправда, че през последните години цената на "Гражданската отговорност" е била притискана дъмпингово надолу от един участник – ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“. Сега, когато на дружеството е с отнет лиценз, пазарът ще се развива конкурентно и честно, при реални цени, достатъчни да се покрият справедливите искания на потребителите на застрахователни услуги, обясни председателят на КФН.

Комисията е извършила проверка на начина на формиране на цените на застрахователите и е наложила ежедневен мониторинг. Данните от проверката сочат, че между 30 и 40% от начислените годишни премии не се събират заради прекратяване на застраховките, заяви заместник-председателят Пламен Данаилов.

Общият брой на застрахованите мотоциклети нараства постоянно всяка година - от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г., което представлява близо 45% ръст за този период. Това означава повече премии, но и повече обезщетения при инциденти, заяви председателят на КФН.

 

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Ключови думи:

мотористи, гражданска отговорност

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