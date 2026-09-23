Хлебарите пак натискат за нулева ставка на ДДС

Хлебопроизводителите настояват държавата отново да свали до нула процента ДДС ставката на основните видове хляб като антикризисна мярка срещу високите цени на горивата. Това се случва на фона на непрестанно поскъпване на хляба до небивали стойности и при отлична пшенична реколта.

"Хлебопроизводителите не могат да поемат цялата тежест за цената на хляба. Хлябът освен пазарен продукт има и социална натовареност", обяви пред БНТ председателят на Националния съюз на хлебарите Мариана Кукушева. Затова браншът очаква намеса от държавата, "не просто за да остане хлябът на достъпна цена, а и за да се гарантира българска продоволствена сигурност на страната".

Според Кукушева най-работещо решение е намаляване на ставката на ДДС отново до нула процента, каквато антикризисна мярка бе въведена от средата на 2022 г. до края на 2024 г. Тя бе въведена временно първоначално за шест месеца, но после няколко пъти продължена, за три вида хляб - бял, Добруджа и типов. За брашното също бе въведен временно 0% ДДС.

Първоначално премахването на ДДС поевтини тези три вида хляб, но само два-три месеца след това цените пак плъзнаха нагоре и потребителите почти не усетиха разликата. Нулевата ставка на ДДС за брашното също не доведе до видимо поевтиняване на хлебните изделия, докато действаше тя.

Според Кукушева обаче нулевата ДДС ставка е имала дългосрочен полезен ефект, а хлябът бил единствената храна, която не е променила доставната си цена в рамките на пет години. По думите й по време на действието на нулевия ДДС сивата икономика в сектор Хлебопроизводство силно намаляла, докато сега отново съществува хляб, който се продава без фактура.

"Аз не искам по никакъв начин да бъдем привилегировани. Не търсим изключения, просто в случая апелираме, че браншът е в тежко състояние", каза Кукушева.

Тя е на мнение, че много хлебопроизводители няма да издържат още един месец. По думите й затварянето на българско производство в сферата на хлебопроизводството е опасно явление, защото, ако има недостиг на български хляб, ще има внос.

В същото време от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите се похвалиха пред БНР, че реколтата и качеството на пшеницата тази година са отлични. "Не би трябвало заради цената на пшеницата да се очаква поскъпване на хляба и на брашното", посочи председателят на съюза Радостина Жекова. "Ако има ръст на цената, то това ще е заради горива, ток и логистика", допълни тя.

Все пак от Националния браншови съюз на хлебарите допускат, че и силната конкуренция може да удържа цените на хляба. "В момента обаче се предлагат регулации на свободния пазар през въвеждане на нормативна уредба с регистри и методики за определяне на цени. Подобен административен натиск във всяко едно бизнес начинание може само да покачва цените", посочи Кукушева.