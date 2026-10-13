Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

„Екопетрол“ и „Петробрас“ залагат на колумбийския офшорен газ

В блока „Сириус“ в Карибско море са потвърдени залежи от над 6 трилиона куб. фута

Днес, 15:19
Бразилската "Петробрас" планира подводен тръбопровод да транспортира газа директно от морското дъно до сушата, без да се налага изграждането на конвенционална офшорна платформа.
Бразилската "Петробрас" планира подводен тръбопровод да транспортира газа директно от морското дъно до сушата, без да се налага изграждането на конвенционална офшорна платформа.

Колумбийската „Екопетрол“ и бразилската „Петробрас“ са приключили най-мащабната си досега кампания за проучване на природен газ в дълбоките води на Карибско море, съобщи OilPrice. 

С инвестиция от почти 1 млрд. долара за две години и половина са изпълнени пет проучвателни сондажа. В проекта, наречен "Сириус", "Петробрас“ има дял 44,4%, а „Екопетрол“ притежава останалите 55,6%.

През август двете компании обявиха ново откритие на природен газ в дълбоките води на колумбийския Карибски басейн.

В блока „Сириус“ (познат в миналото като Uchuva) бяха потвърдени залежи от над 6 трилиона кубични фута. Това откритие има потенциала да удвои газовите резерви на Колумбия и да гарантира нейната дългосрочна енергийна сигурност.

"Петробрас“ и „Екопетрол“ очакват реалният добив на газ да започне в периода 2029–2030 г. с капацитет до 249 милиона кубични фута на ден. Общата инвестиция в разработката на проекта и производството се оценява на близо 5 милиарда долара

Една от най-интересните иновации, планирани от бразилската "Петробрас", е изграждането на подводен тръбопровод, който ще транспортира газа директно от морското дъно до сушата. Няма да е нужна конвенционална офшорна платформа, което значително оптимизира разходите и намалява екологичния отпечатък.

Продължилата 2,5-години проучвателна кампания е била и голямо логистично предизвикателство - повече от 1000 полета на вертолети са превозили над 16 000 пасажери,  а кораби са транспортирали над 147 000 тона товари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , ,

Още новини по темата

Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
14 Окт. 2026
Слънчевата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
12 Окт. 2026
България влезе в алианс срещу "зеленото" оскъпяване на горивата
08 Окт. 2026
Гърция си осигури втечнен газ от Малайзия за 5 години
08 Окт. 2026
В Полша завод за метан от оборски тор се включи в газопреносната мрежа
07 Окт. 2026
В Румъния тръгва една от най-големите газови електроцентрали в ЕС
05 Окт. 2026
Газ, злато и гастарбайтери - три пътя след края на СССР
03 Окт. 2026
TotalEnergies започва нов проект за добив на газ - в Нигерия
02 Окт. 2026
ЕК иска правомощия да нарежда "режим" на тока
30 Септ. 2026
Азербайджан и газопроводът ТАП стават ключови за ЕС
26 Септ. 2026
На прощаване с руския газ ЕС гледа към Африка
24 Септ. 2026
Аржентина ще е следващият голям играч на газовия пазар
16 Септ. 2026
Amazon, OpenAI, Microsoft строят газови централи заради ИИ
15 Септ. 2026
Токът е безплатен по обяд. Защо сметката не пада?
11 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки