Започна тридневното откриване на Залцбургския фестивал

Откриването на фестивала в Залцбург започна снощи и ще се състои в рамките на три дни - от 18 до 20 юли, съобщи официалният уебсайт на събитието, съобщи БТА.

Самият Залцбургски фестивал, считан от мнозина за най-престижния музикален летен форум в света, ще продължи до 31 август.

Програмата по откриването включва безплатен достъп до 79 събития на 29 различни локации — музикални и театрални представления, четения и дискусии, провеждани в историческия център на Залцбург. Целта на фестивала е да бъде достъпен за всички, като откриващите прояви се провеждат на обществени места като Катедралния площад и вътрешни дворове на обществени сгради, подчертават организаторите.

Тазгодишното издание на фестивала в родния град на Моцарт ще предложи множество оперни спектакли, концерти, изложби, театрални спектакли, филмови прожекции и други събития.

Едно от най-очакваните събития тази година е новата постановка на „Юлий Цезар в Египет“ от Хендел с Кристоф Дюмо в главната роля и Олга Кулчинска като Клеопатра. Постановката на Дмитри Черняков ще има седем представления в периода 26 юли – 17 август.

За 35-годишната украинка Олга Кулчинска това е дебют в Залцбург. Тя вече се е утвърдила на оперните сцени в Цюрих, Мюнхен, Париж и Барселона, а тази пролет пя за пореден път в Метрополитън опера, Ню Йорк, където бе в ролята на Сузана от „Сватбата на Фигаро“ (Моцарт).

Другата премиера е на операта „Три сестри“, написана от унгарския композитор Питер Йотвос (1944 – 2024) по едноименната пиеса на Чехов. Постановката на родения в Казахстан Евгений Титов ще има само четири представления в периода 8 – 24 август.

Любопитен е фактът, че четирите главни роли – Олга, Маша, Ирина и Наташа, са написани не за женски гласове, а за контратенори.

„Опитвам се да създам специален, уникален свят“, казва режисьорът Евгений Титов пред „Ню Йорк Таймс“, добавяйки, че действието не се развива нито изцяло в днешно време, нито в епохата на Чехов. Въпреки това той признава, че е невъзможно актуалните събития да не оставят отпечатък върху постановката му.

„Пътят към Москва, за който героите на Чехов мечтаят, вече е невъзможен заради контекста, в който живеем, заради войната“, казва Титов. Той обяснява, че постановката му има за цел да провокира размисъл, а не да сочи с пръст.

„Тя трябва да събуди мислите ви, но не е проява на добър вкус просто да се напише на стената Русия или Украйна, или каквото и да е“, казва Титов.

„Всяко послание или алюзия към актуални събития трябва да бъде фино. Трябва да е като захар в чая, да се разтопи“, пояснява казахстанският режисьор.

Другата премиера в Залцбург е One Morning Turns into an Eternity („Една сутрин се превръща във вечност“) – произведение, което обединява монодрамата на Шьонберг за сопран и оркестър – „Очакване“, Пет пиеси за оркестър на Веберн и „Сбогом“ от „Песента на земята“ на Малер.

Произведението ще бъде изпълнено от Виенската филхармония под диригентството на Еса-Пека Салонен. Режисьор е Питър Селърс. Петте спектакъла са в периода 27 юли – 18 август.

Последната оперна премиера това лято в Залцбург обединява три произведения на Моцарт – операта „Тамос, цар на Египет“, незавършената „Зайде“ и кантата „Каещият се Давид“. Концепцията е на френския диригент Рафаел Пишон, който ще ръководи трите спектакъла (17 – 22 август).

Другите акценти в оперната програма са „Макбет“ на Верди (9 – 29 август) и „Мария Стюарт“ на Доницети (1 – 30 август) с Кейт Линдзи и Лизет Оропеса в главните роли.

При песенните рецитали гвоздеят в програмата е концертът на тенора Йонас Кауфман и сопраното Диана Дамрау, които ще представят на 30 юли изцяло немска програма с произведения на Малер и Рихард Щраус. На пианото ще бъде Хелмут Дойч.

На 21 август Клаус Макела ще дирижира Кралския Концертгебау оркестър, който ще изпълни Пета симфония на Малер. Концертмайстор на престижния нидерландски състав е Веско Пантелеев-Ешкенази.

Музикални фестивали в родния град на Моцарт се провеждат още от 1877 г., но с прекъсвания и без постоянна цикличност. Настоящият ежегоден фестивал е създаден през 1920 г. от петима души, сред които са композиторът Рихард Щраус и режисьорът Макс Райнхард.