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Том Круз снима продължение на "Дни на грохот"

След успеха на "Топ Гън: Маверик" звездата се връща и към другия си скоростен хит от миналото

Днес, 19:55
Никол Кидман и Том Круз в "Дни на грохот" (1990)
Paramount pictures
Никол Кидман и Том Круз в "Дни на грохот" (1990)

Актьорът Том Круз обяви, че ще изиграе отново ролята на пилота от НАСКАР Коул Трикъл в продължението на "Дни на грохот" (Days of Thunder), съобщава Асошиейтед прес. Той направи това преди автомобилното състезание в Дейтона, САЩ.

"Не става въпрос само за състезания", каза 64-годишният Круз пред препълнената зала, в която присъстваха ръководители на НАСКАР, фенове, корпоративни спонсори и военни. "Става въпрос за общността и хората тук. Има нещо много специално в състезателите и цялата общност. Това е цяла култура и бях много горд, че успях да я отразя в първия "Дни на грохот", добави актьорът.

Ан Хатауей ще участва в ролята на собственичка на отбор и инженер във филма, чиято премиера е насрочена от Paramount Pictures за 2 юни 2028 г.

Круз ще бъде продуцент заедно с Джери Брукхаймър и Томи Харпър. Режисьор на филма ще бъде Джонатан Левин, а сценарист – Уил Стейпълс. Брукхаймър, Харпър и Стейпълс се присъединиха към кинозвездата на срещата на пилотите.

Изданието "Холивуд рипортър" съобщи за пръв път през ноември 2024 г., че Круз е разговарял с Paramount за продължение на филма си от 1990 г. за състезанията на НАСКАР. Оригиналът от 1990 г. беше летен блокбастър, разкъсан от критиката, който беше широко осмиван в цялата индустрия на НАСКАР заради преувеличенията и прекомерността си. 

Във филма, режисиран от покойния Тони Скот (по-малкият брат на Ридли Скот) Том Круз си партнираше с Никол Кидман, която по-късно стана негова съпруга, и с Робърт Дювал.

"Топ Гън" (1986), филмът за пилоти изтребители, който направи Круз звезда, също бе режисиран от Тони Скот и продуциран от Джери Брукхаймър. Неотдавна Том Круз се снима в продължението "Топ Гън: Маверик", което спечели над 1 млрд. долара и се превърна в един от големите кинохитове след ковид пандемията. Сега 64-годишният актьор е решил да възкреси друга своя роля от миналото.

През октомври на Круз предстои премиера в друг жанр с "Дигър" - апокалиптична комедия на мексиканеца Алехандро Гонзалес Иняриту.

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Том Круз, Дни на грохот

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