Том Круз получи първия си - почетен - "Оскар"

След 40 години актьорска кариера и след четири номинации Том Круз най-сетне се докосна до наградата "Оскар". Неговата статуетка обаче не е състезателна, а почетна. Тя му бе връчена на церемонията на Наградите на управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука (Governors Awards) в Лос Анджелис. Круз изнесе емоционална реч за своята дългогодишна страст към киното. Звездата от "Мисията невъзможна" описа седмото изкуство не само като работа, но и като "това, което съм".

Почетният приз беше връчен от мексиканския режисьор Алехандро Иняриту. Той в момента работи заедно с Том Круз над нов филм, чиято премиера е планирана за догодина. Името на продукцията все още не е оповестено.

"То (киното - бел. ред.) ме отвежда по целия свят", каза звездата. "Помага ми да ценя и уважавам различията. Показва ми... колко много си приличаме в толкова отношения“, допълни той. „Независимо откъде идваме, в залата се смеем заедно, чувстваме заедно, надяваме се заедно, и това е силата на тази форма на изкуство". Той разказа от сцената, че любовта му към киното е започнала още в детството му. "Бях малко дете в тъмна зала и си спомням, че лъч светлина пресече киното, погледнах нагоре и сякаш експлодираше на екрана. Изведнъж светът беше толкова по-голям от този, който познавах", сподели актьорът.

Освен Том Круз, на тазгодишната церемония бяха удостоени още хореографката Деби Алън и продуцентът Уин Томас. Исторически погледнато, много от лауреатите на наградата все още не са спечелили наградата в състезателните категории, отбелязва ДПА. На 63 Том Круз става един от най-младите носители на почетен "Оскар" - отличие, което има репутацията, че се дава на знаменитости, превалили зенита на артистичната си кариера или близо до края на живота си. Самото награждаване се провежда отделно от голямата церемония на "Оскарите" през март, предавана директно в глобалния ефир.

Круз е номиниран два пъти за най-добър актьор - в "Роден на четвърти юли" и "Джери Магуайър", веднъж за поддържаща роля в "Магнолия" и веднъж за най-добър филм с "Топ Гън: Маверик", в който освен изпълнител на главната роля е и продуцент. Сред забележителните филми с негово участие през годините са още "Рейнмен", "Доблестни мъже", "Интервю с вампир", "Широко затворени очи", "Ванила Скай", "Специален доклад". Работил е с всички най-големи режисьори на нашето време - Стивън Спилбърг, Мартин Скорсезе, Стенли Кубрик, Сидни Полак, Брайън де Палма, Майкъл Ман, Оливър Стоун, Пол Томас Андерсън...., преди да се отдаде изцяло на екшън поредицата си "Мисията невъзможна".

Певицата Доли Партън беше отличена с хуманитарната награда "Джийн Хершолт", която също представлява статуетка "Оскар", за десетилетната си благотворителна дейност. Тя не можа да присъства поради здравословни проблеми и изпрати благодарностите си чрез видеопослание.