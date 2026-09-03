Светлин Русев стана лауреат на наградата „Аполон Токсофорос“ в Созопол

Световноизвестният цигулар Светлин Русев получи наградата „Аполон Токсофорос“ на тазгодишните Празници на изкуствата „Аполония 2026“ за принос към българската култура и изкуство. Тя му бе връчена преди снощния голям концерт на амфитеатъра в Созопол „Концертмайсторите на „Аполония“. Връчвайки статуетката, Маргарита Димитрова – изпълнителен директор на фондацията „Аполония“, изрази благодарност към музиканта за това, че „прославя България навсякъде“ и представя страната с концертната си дейност по света. „Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив“, сподели лауреатът Светлин Русев, цитиран от БТА, поемайки статуетката на организаторите – дело на скулптора Петър Кръстев.

Тазгодишното издание на инициативата „Концертмайсторите на Аполония“ е трето поред. За трети път в рамките на фестивала концертмайстори и солисти от водещи български и международни оркестри се събраха на една сцена в Созопол. Концертът обедини музиканти, които живеят и работят както в България, така и в Европа и по света.

„Изключително съм щастлива, че този концерт отново се случва“, каза Маргарита Димитрова, представяйки участниците на сцената. Всички те са изтъкнати представители на музикалното изкуство: Светлин Русев – цигулка, концертмайстор на Филхармонията в Сеул; Николай Мичев – цигулка, концертмайстор на Оперно-симфоничния оркестър във Вупертал; Стоимен Пеев – цигулка, концертмайстор в камерния ансамбъл „Софийски солисти“; Варя Дервенска – цигулка, концертмайстор на Хайделбергския симфоничен оркестър; Калина Христова – цигулка, концертмайстор на Софийската филхармония; Галина Койчева – цигулка, концертмайстор на Симфоничния оркестър на Българското национално радио; Гергана Гергова – цигулка, концертмайстор на оркестъра на Театро Реал в Мадрид; Слава Атанасова – цигулка, концертмайстор на оркестъра на Софийската национална опера; Румен Цветков – виола, изявен солист и директор на фестивала „Мърси арт“ в Мадрид; Стефания Янкова – първа виола на Симфоничния оркестър на Българското национално радио; Александър Сомов – виолончело, солист и концертмайстор във Филхармоничния оркестър на Страсбург; Марина Хинова – виолончело, музикант в Симфоничния оркестър на Българското национално радио; Димитър Иванов – контрабас, концертмайстор в оркестъра на Софийската национална опера.

В програмата на концерта бяха включени „Адажио“ от Самюъл Барбър в памет на виолончелиста Иван Лалев, Концерт за цигулка, пиано и струнен оркестър в ре минор от Феликс Менделсон Бартолди и „Серенада“ за струнен оркестър в ми минор, оп. 20, от Едуард Елгар. Солисти бяха цигуларят Светлин Русев и пианистът Людмил Ангелов. Маргарита Димитрова определи Людмил Ангелов като изключителен пианист. „Не знам дали има точка в света, на която той да не е свирил с най-големите световни оркестри под палката на най-големите световни диригенти“, отбеляза тя.

Именно Людмил Ангелов е първият носител на наградата „Аполон Токсофорос“, която получава през 1999 г. Оттогава отличието се връчва ежегодно на творческа личност, допринесла за популяризирането на българската култура в страната и по света, припомни директорът на фестивала.