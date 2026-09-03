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Светлин Русев стана лауреат на наградата „Аполон Токсофорос“ в Созопол

Световноизвестният цигулар бе солист в големия концерт „Концертмайсторите на Аполония“ снощи

Днес, 16:06
Светлин Русев получи наградната статуетка на "Аполония" от ръцете на директора на фестивала Маргарита Димитрова.
Празници на изкуствата Аполония
Светлин Русев получи наградната статуетка на "Аполония" от ръцете на директора на фестивала Маргарита Димитрова.

Световноизвестният цигулар Светлин Русев получи наградата „Аполон Токсофорос“ на тазгодишните Празници на изкуствата „Аполония 2026“ за принос към българската култура и изкуство. Тя му бе връчена преди снощния голям концерт на амфитеатъра в Созопол „Концертмайсторите на „Аполония“. Връчвайки статуетката, Маргарита Димитрова – изпълнителен директор на фондацията „Аполония“, изрази благодарност към музиканта за това, че „прославя България навсякъде“ и представя страната с концертната си дейност по света. „Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив“, сподели лауреатът Светлин Русев, цитиран от БТА, поемайки статуетката на организаторите – дело на скулптора Петър Кръстев.

Тазгодишното издание на инициативата „Концертмайсторите на Аполония“ е трето поред. За трети път в рамките на фестивала концертмайстори и солисти от водещи български и международни оркестри се събраха на една сцена в Созопол. Концертът обедини музиканти, които живеят и работят както в България, така и в Европа и по света.

„Изключително съм щастлива, че този концерт отново се случва“, каза Маргарита Димитрова, представяйки участниците на сцената. Всички те са изтъкнати представители на музикалното изкуство: Светлин Русев – цигулка, концертмайстор на Филхармонията в Сеул; Николай Мичев – цигулка, концертмайстор на Оперно-симфоничния оркестър във Вупертал; Стоимен Пеев – цигулка, концертмайстор в камерния ансамбъл „Софийски солисти“; Варя Дервенска – цигулка, концертмайстор на Хайделбергския симфоничен оркестър; Калина Христова – цигулка, концертмайстор на Софийската филхармония; Галина Койчева – цигулка, концертмайстор на Симфоничния оркестър на Българското национално радио; Гергана Гергова – цигулка, концертмайстор на оркестъра на Театро Реал в Мадрид; Слава Атанасова – цигулка, концертмайстор на оркестъра на Софийската национална опера; Румен Цветков – виола, изявен солист и директор на фестивала „Мърси арт“ в Мадрид; Стефания Янкова – първа виола на Симфоничния оркестър на Българското национално радио; Александър Сомов – виолончело, солист и концертмайстор във Филхармоничния оркестър на Страсбург; Марина Хинова – виолончело, музикант в Симфоничния оркестър на Българското национално радио; Димитър Иванов – контрабас, концертмайстор в оркестъра на Софийската национална опера.

В програмата на концерта бяха включени „Адажио“ от Самюъл Барбър в памет на виолончелиста Иван Лалев, Концерт за цигулка, пиано и струнен оркестър в ре минор от Феликс Менделсон Бартолди и „Серенада“ за струнен оркестър в ми минор, оп. 20, от Едуард Елгар. Солисти бяха цигуларят Светлин Русев и пианистът Людмил Ангелов. Маргарита Димитрова определи Людмил Ангелов като изключителен пианист. „Не знам дали има точка в света, на която той да не е свирил с най-големите световни оркестри под палката на най-големите световни диригенти“, отбеляза тя.

Именно Людмил Ангелов е първият носител на наградата „Аполон Токсофорос“, която получава през 1999 г. Оттогава отличието се връчва ежегодно на творческа личност, допринесла за популяризирането на българската култура в страната и по света, припомни директорът на фестивала.

Концертмайсторите на Аполония 2026
Празници на изкуствата Аполония Концертмайсторите на Аполония 2026
Именитият пианист Людмил Ангелов
Празници на изкуствата Аполония Именитият пианист Людмил Ангелов
Светлин Русев музицира
Празници на изкуствата Аполония Светлин Русев музицира
Концертмайсторите
Празници на изкуствата Аполония Концертмайсторите
Светлин Русев и директорът на фестивала Маргарита Димитрова
Празници на изкуствата Аполония Светлин Русев и директорът на фестивала Маргарита Димитрова
Светлин Русев
Празници на изкуствата Аполония Светлин Русев
Концертмайсторите
Празници на изкуствата Аполония Концертмайсторите
Празници на изкуствата Аполония
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